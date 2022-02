Festival en defensa del terreno lindante al Patito Sirirí

Invita la Asamblea del Parque Urquiza.

Es para que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno lindante al Patito Sirirí; el domingo 20 de febrero se realiza un festival en el predio.

“En la actividad habrá juegos infantiles, feria gastronómica, circo, danza y música en vivo, como así también un puesto informativo, donde se concientizará sobre la importancia de que el espacio sea público”, expresó Darío Dayub. El evento comenzará a las 18 horas y culminará a las 21.

“Vamos a hacer un evento diverso, donde podamos concientizar de lo importante que es el espacio y la falta que haría en caso de que se avance con la obra”, señaló. “Por esto también vamos a dejar abierta la palabra, para que cada organización que participa en la Asamblea pueda hablar sobre la problemática”, manifestó y agregó: “Esto es fundamental, porque tratamos de que el espacio sea lo más plural y democrático posible”.

En la actividad también se realizarán homenajes a vecinos que estuvieron al principio de los reclamos. “Nuestras demandas tienen más de 30 años, por eso en el festival queremos rendir un homenaje a los vecinos que estuvieron al principio de todo y que murieron sin ver los resultados”, comentó.

Reclamos a legisladores

Dayub informó que el 1 de marzo la Asamblea se manifestará en el Concejo Deliberante de Paraná,

para “exigir una solución definitiva al problema”. En la movilización, se pretende “extender la demanda a todos aquellos que cumplen una función representativa, ya sea nacional, provincial o municipal, y que sean oriundos de Paraná, porque como ciudadanos no pueden mantenerse ajenos a esto”, expresó Dayub a la agencia APF.

“En ese mismo acto también intentaremos comunicarnos con legisladores provinciales”, adelantó y explicó: “Se busca que el Concejo Deliberante destrabe el proyecto donde se declara al predio de utilidad pública y sujeto a expropiación, al tiempo que ordena al intendente que encabece las gestiones necesarias ante la provincia, que es quien debe expropiar el terreno bajo la Ley 6467”.

Por este motivo, desde la Asamblea intentarán “abreviar este paso e ir directamente a legisladores provinciales que estén dispuestos a presentar el proyecto, en caso de que el Concejo Deliberante no lo motorice”.

Sobre esto, apuntó que existe el compromiso de los legisladores de la oposición, quienes sentaron su postura en una de las asambleas que se realizaron en defensa del espacio.

Reclamos ante la Defensoría del Pueblo

El presidente del partido GEN recordó que “se abrió un expediente en la Defensoría del Pueblo, donde se presentó un pedido de servicio de mediación multiparte, entendiendo que deberían estar presentes los ciudadanos de la Asamblea, los concejales, el intendente y algún organismo que pueda colaborar”.

En este marco, señaló que “la respuesta de la Defensoría del Pueblo no fue clara” y continuó: “Pareciera que ellos se comunicaron con el intendente en una reunión privada, donde Bahl dijo que no iba a vetar el proyecto que saliera del Concejo Delibertante, pero que no estaba dispuesto a tener ningún tipo de mediación, ya que entiende que no es su competencia en el estadío en el que se encuentra el tema”.

“Por esto, la Defensoría del Pueblo nos propuso una intermediación entre los concejales y la Asamblea. Esta respuesta nos pareció escueta, así que presentamos un recurso de aclaratoria para precisar cómo sería este proceso”.