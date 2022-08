Novedades en Causa «Contratos»

Por unanimidad, la Corte exigió a la Cámara Electoral resolver apelaciones pendientes. AUDIO.

Uno de los abogados defensores en la causa conocida como ‘Contratos de la Legislatura’ dialogó con Radio La Voz sobre la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia — CSJ — en la que pidió a la Cámara Nacional Electoral — CNE — que se pronuncie primero sobre las apelaciones interpuestas que se encuentran pendientes. En forma unánime, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron con la postura del procurador general interino, Eduardo Casal, de aguardar el pronunciamiento de Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera para definir la cuestión de fondo, es decir, quien tiene la competencia para investigar. En tanto, el letrado recordó que está vigente la resolución de la Sala Penal del STJ que “suspende los plazos procesales”, hasta que la Corte decida si el expediente debe tramitarse en la Justicia provincial o Federal.

“La Corte Suprema no ha resuelto sobre la cuestión de fondo, cual es la traba de la competencia – se preguntó – si se trata de una infracción electoral o un delito, ese punto, no lo resolvió”, manifestó José Raúl Velázquez . “Lo que dijo la Corte, en razón del dictamen del procurador general (interino) de la Nación; inclusive, con antecedentes y jurisprudencia, no podemos resolver si tenemos recursos pendientes”, continuó.

En tal sentido, recordó que “en su momento, cuando el juez Daniel Alonso resolvió o entendió que era competente respecto de estos hechos o que, por lo menos, tenía que tomar vista para evaluar, la Fiscalía Federal de Paraná interpone un recurso de apelación que es rechazado por el juez federal, sencillamente, porque el código procesal no permite la apelación en estos casos; aún así, el fiscal presenta un recurso de queja directo ante la Cámara Nacional Electoral y, cuando la Cámara Electoral iba a tomar una decisión respecto del planteo de la Fiscalía, llega el conflicto de competencia a la Corte, entonces, para evitar un escándalo jurídico, se informa a la Corte que existe un recurso pendiente, de eso le corren vista al procurador (Eduardo Casal) y dice que antes de resolver, tenemos que ver cual es la opinión de la Cámara Nacional Electoral. Eso es lo que resolvió la CSJ por unanimidad”, subrayó el letrado.