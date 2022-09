JxC: ruptura con el PRO por tareas de inteligencia

LA UCR cuestionó a Gainza por hacer inteligencia en los barrios y pedir DNI a vecinos y vecinas.

Indica la Agencia APF que el precandidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza dijo que en su espacio hay “policías voluntarios” que pide DNI a las personas que comparten alguna actividad con el dirigente del PRO para “hacer un filtrado” y evitar que estén ligadas al narcotráfico. Desde la UCR salieron a responderle: “Considerar que por ser una figura pública se tiene derecho a investigar sobre la identidad de otros es un verdadero atropello”.

“Hay un grupo de policías que son voluntarios y trabajan en nuestro espacio: por ejemplo, cada vez que nos invitan a un comedor en particular o alguien nos pide un festejo por el Día del Niño, pedimos el DNI y se los pasamos a los policías para que hagan algún tipo de filtrado de inteligencia para ver si están vinculados o no al narcotráfico”, contó Gainza al describir cómo se mueve en los barrios de la capital provincial.



“Armé un equipo de seguridad que nos da una mano en ese filtrado. Un comportamiento que tiene hoy en día la política y el narcotráfico es que es muy difícil -en los eventos que uno hace en cualquier recorrida en el barrio- poder filtrar quién se te acerca, quién te pide una foto, quién te invita a su casa. Entonces hemos implementado ese sistema y me ha funcionado”, sostuvo Gainza en declaraciones a Cuestión de Fondo (Canal 9).



RESPUESTA RADICAL



La respuesta de la UCR no tardó en llegar. María Laura Renoldi es delegada al Congreso de la UCR Entre Ríos, Coordinadora de los Equipos Técnicos de Evolución Radical en Paraná y salió al cruce del precandidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza.



“Desde hace 38 años en Argentina vivimos en democracia, con goce de derechos sancionados, aprobados y regulados desde la Constitución Nacional y las leyes”, afirmó.



“Las Fuerzas de Seguridad están para velar por nuestra seguridad e integridad bio psico social.



Considerar que por ser una figura pública se tiene derecho a investigar sobre la identidad y vida privada de las personas es un verdadero hecho de atropello y vulneración a los derechos de identidad privada”.



“Vivimos en una sociedad que posee un Poder Judicial, único poder habilitado para investigar y, en caso de corroborarse transgresión o delito alguno, actuar en consecuencia. Quienes ejercemos ciudadanía y, sobre todo, quienes formamos parte de espacios políticos con militancia activa sabemos lo importante que es la garantía de derechos, velar por las libertades, la seguridad e integridad humana y personal, proteger la Democracia y las formas de expresión en medios masivos de comunicación”, aseveró.



“Considero que las declaraciones emitidas por el Secretario de uno de los bloques de Concejales de Paraná, Emanuel Gainza, en el programa televisivo Cuestión de Fondo, de Daniel Enz, del 14/9/2022, además de ser sumamente desafortunadas, se enmarcan en una conducta de abuso de poder con violación a los derechos de identidad y privacidad personal, al menos desde sus propias afirmaciones. Incluso, hasta podríamos pensar en un potencial acto de discriminación”.



“Invito a Emanuel a re pensar lo dicho, que posiblemente por las circunstancias del momento haya podido ser hasta impulsivo, pero pensado y emitido finalmente, a replantearse la forma de hacer política, de militar activamente y sobre todo, la forma de llegar y acercarse a los ciudadanos de Paraná”.



“Quienes trabajamos y militamos para el verdadero desarrollo de la ciudadanía en su conjunto, con pleno goce de libertad y derechos sociales, civiles y políticos, entendemos que la labor de las fuerzas de seguridad sólo se rige desde el Estado y desde la correcta aplicación del marco jurídico que las regula, poniendo por sobre todo en valor y defensa la seguridad e integridad de las personas y su derecho a la privacidad”.