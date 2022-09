La grieta del Lawfare

Dura réplica de la concejal radical Claudia Acevedo a la dirigente del PRO, Patricia Bullrich.

«Quiero expresar mi repudio a las declaraciones mediáticas de la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, relacionadas con la causa de lawfare en la cual se condenó injustamente al ex intendente Sergio Varisco y sus dos funcionarios, por lo cual veo necesario resaltar cuestiones que no escapan a este asunto.

En sus dichos se compara este hecho con otro y declara: “con los primeros que tenés que poner mano dura es con los propios”, algo que suena contradictorio teniendo en cuenta que la justicia falló en función de un sector político de forma injusta, sin pruebas suficientes y en complicidad con los grupos de multimedios nacionales que respondían a los intereses privados su grupo político.

Sería importante que Bullrich deje de contradecirse, porque para que todos sean iguales, tal vez deba mirarse hacia adentro y reflexionar en relación con el espionaje ilegal o el uso inadecuado de las fuerzas de seguridad al realizar investigaciones particulares.

No dudamos de lo que pasó porque conocemos la verdad y vivimos la injusticia, por lo que no toleraremos que manchen la memoria de aquel intentedente radical que fue injustamente avasallado en democracia.»