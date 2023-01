Debate en el peronismo entrerriano

Bordet dio «libertad» de acción a las y los legisladores peronistas para posicionarse sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

✅ JUICIO POLITICO a la CORTE SUPREMA. Mi Opinión. Parte 3.

Mi posición ES FAVORABLE al Juicio Político al Presidente y demás Ministros de la Corte Suprema, por mal desempeño, presentado por el Presidente de la Nación y Gobernadores. Los hechos mencionados en la denuncia, los he — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) January 4, 2023

El diputado Nacional Marcelo Casaretto afirmó a la Agencia APF que el gobernador Gustavo Bordet le dio a él y al resto de las y los legisladores entrerrianos del FdT “libertad para actuar como corresponda” sobre la votación al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Hablé con el Presidente y con el Gobernador. Les expresé a ambos mi apoyo al juicio político. Alberto Fernández agradeció y Gustavo Bordet me dijo que estaba en libertad de actuar como corresponde. Desde ese punto de vista no hay contradicción”, expresó Casaretto en declaraciones al programa “Para empezar” (FM Costa Paraná).



“Nosotros, como diputados nacionales, tenemos que actuar en los temas que nos corresponden. El Presidente en los suyos. Y el Gobernador también. La responsabilidad de tratar este tema del juicio político nos lleva a que cada uno tiene formado un criterio acerca de la denuncia”, consignó.



“Los temas incluidos (en el pedido de juicio político a la Corte) son los que yo vengo planteando hace bastante tiempo”, señaló. Uno de ellos es que la Corte “pretende avanzar sobre los otros poderes del Estado”. Otro fue la maniobra “sobre el Consejo de la Magistratura” y, finalmente, mencionó el tema de la coparticipación y el fallo que favoreció a ciudad de Buenos Aires “en contra de las provincias”.



Por eso, al examinar las causales “yo estoy con una posición favorable al juicio político. Así lo voy a sostener”.



“Después, si el Gobernador firma o no para mí es neutral. Lo mismo si llega (el planteo) con 10 ó 12 firmas”.



Casaretto dijo que no ve una contradicción entre su decisión personal y el criterio que asumió Bordet, que además de ser el gobernador es el presidente del PJ Entre Ríos. Bordet “puede coincidir en todo o en parte. Pero básicamente, en lo que a mi respecta, el Gobernador siempre planteó que debemos apoyar al gobierno, al presidente y a la vice. Lo hemos hecho en los momentos más difíciles, cuando otros no estaban. Y Entre Ríos sí estuvo”.