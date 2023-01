Declaraciones del diputado Nacional Marcelo Casaretto — FdT.

El diputado nacional expresó en el Diario Perfil su apoyo hacia Alberto Fernández como candidato para las próximas elecciones y, además, criticó duramente al macrismo.

Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó.



Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos. pic.twitter.com/p9g6dJ9jHi — Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2023

El dirigente del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, se refirió al conflicto con la Corte y aseveró que está «a favor del juicio político» porque «no se está cumpliendo con el equilibrio de poderes».

¿Qué le pareció el spot de Alberto Fernández?

Interesante. El Presidente consiguió algunos objetivos de lo que se planteó en 2019, en lo que respecta a los tres primeros años de gobierno. Por supuesto que sigue teniendo desafíos y cuentas pendientes, pero lo respaldo desde el primer hasta el último día.

¿Le parece que será candidato?

El único caso que recuerdo que no lo hizo fue Néstor Kirchner, pero porque iba Cristina. Luego todos ganaron y el único que perdió la reelección en la historia fue Mauricio Macri.

Tiene que defender su gobierno y llegar hasta el final de la mejor manera. Una parte de eso es generar la expectativa de que será candidato.

Si se presentara Alberto Fernández, ¿cree que ganaría?

Falta mucho para octubre. Es uno de los posibles candidatos junto a Sergio Massa, Cristina y otros gobernadores. Si se presenta a la reelección el Presidente, lo vamos a acompañar.

¿A Entre Ríos le llamó la atención que el gobernador no apoyara el juicio a la Corte?

Trabajo con Alberto y Bordet. No te puedo relatar los diálogos que tuvieron porque no estuve, pero claramente el Presidente avanza con la intención y convocó a los gobernadores, algunos firmaron y otros no.

Opino a favor del juicio político, porque no se está cumpliendo con el equilibrio de poderes.