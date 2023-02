Se anota Stratta

La vicegobernadora Laura Stratta ratificó su decisión de ser candidata a gobernadora.

Es un dato político central de las reuniones que viene manteniendo con ritmo creciente desde mediados de enero, y aunque públicamente no se ha referido al tema, numerosas fuentes consultadas por APFDigital aseguran que participará del proceso. La vicegobernadora es –hasta ahora- la única mujer que aparece en el menú de aspirantes para el principal sillón de la Casa Gris.

La ex ministra de Desarrollo Social no hizo trascender ninguna charla con el gobernador Gustavo Bordet al respecto, en parte porque no es su estilo, pero principalmente porque el diálogo con el mandatario provincial es permanente y éste conoce de sus intenciones. Además, en los ámbitos políticos saben que siempre estuvo dentro de los dirigentes que podrían ocupar ese rol.



Cuando la consultan, Stratta sostiene que “hay muchas mujeres muy capaces y con muchas ganas de protagonizar, no solamente en el peronismo, y que eso es bueno para la política entrerriana”. Y también afirma que en el peronismo “hay hombres y mujeres con valiosas trayectorias en condiciones de encabezar una candidatura provincial”.



Quienes la apoyan consideran que ella exhibe un recorrido de gestión que se caracteriza por el permanente diálogo con diferentes sectores de la sociedad, de trabajo codo a codo con las organizaciones de la comunidad, de acompañamiento a quienes emprenden y producen, y “fundamentalmente de estar en el territorio”.



Destacan que como ministra primero y como vicegobernadora actualmente recorrió Entre Ríos de manera permanente y que eso le permite tener un conocimiento de la situación, que se complementa con la participación en la gestión provincial que le asignó Gustavo Bordet, hasta ahora pocas veces vista en otros vicegobernadores.



Los sectores que la ven con potencialidad entienden es parte de una generación que está muy atenta a la agenda del siglo XXI, a los desafíos que plantea este tiempo y que tienen que ver con la sustentabilidad. Por eso entienden que la precandidatura es un desafío que puede asumir con responsabilidad.



Igualmente Stratta considera que para la definición de las candidaturas aún falta tiempo y que la campaña del peronismo estará basada en la alta aceptación que tiene para la amplia mayoría de los entrerrianos la gestión de Gustavo Bordet y su figura política. Del mismo modo ha dicho que esa campaña deberá apoyarse también en gestiones municipales exitosas de intendentes justicialistas que han trabajado articuladamente con el gobierno provincial.



“La gestión de Gustavo Bordet le ha dado certidumbre y previsibilidad a los entrerrianos. Dos valores que cobran una enorme dimensión frente a un contexto muy difícil”, suele decir la vicegobernadora. De allí que el principal valor a es el la continuidad. Su mirada sobre este momento es que se debe “seguir trabajando fuerte en la gestión porque el peronismo puede mostrar gestiones exitosas a nivel provincial y en los municipios que gobierna”.



Y en el plano interno, sostiene además que hay que moverse sin generar tensiones excesivas, que lo peor que le puede pasar al peronismo es acorralar a los dirigentes en una disyuntiva sobre nombres.



