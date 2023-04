Reafirman candidatura

Piaggio confirmó su intención de participar por la candidatura a gobernador. Se suma a Cresto, Bahl, Stratta y Bahillo.

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio se refirió al panorama político provincial en el contexto de un año electoral y confirmó su intención de participar en la PASO como precandidato a gobernador por el Frente de Todos, cualquiera sea la definición que tome el gobernador Gustavo Bordet.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) señaló que “como le debe estar sucediendo a todas y todos los militantes y dirigentes, estamos aguardando las definiciones y las reglas de juego que es lo que hace mucho tiempo esperamos que se resuelvan, y también con mucho entusiasmo porque es un año clave que se nos avecina con menos plazo para el destino de las resoluciones que hay que hacer en la provincia”.

“Con esa expectativa estoy trabajando mucho en lo que más me compete que es ser intendente de Gualeguaychú y seguir en esta recorrida donde compartimos con dirigentes y sectores de la vida civil de entre Rios intentando aprender y tener una puesta en común en las visiones para que esto pueda madurar y ver la posibilidad de que, cuando estén las definiciones, de participar”.

BORDET

En ese marco, confirmó su decisión de participar en las PASO cualquiera sea la definición del gobernador en cuanto a la conformación de listas: “Estamos trabajando para eso, es la idea principal con la cual comenzamos desde el año pasado a generar estos vínculos para cuando este llegue lo haga con fuerzas. Evidentemente las definiciones últimas que respectan a muchas variables son las que van a terminar definiéndolo pero nuestra voluntad es la de poder participar, sin mucho rodeo. Siempre me he manejado así y la intención la tenemos. El gobernador ha sido claro durante el año anterior donde nos aclaró a todos los intendentes y dirigentes que quien tuviese la voluntad de participar va a tener la posibilidad de hacerlo, así que espero con ansias y con mucho optimismo que eso se pueda dar”.

DESDOBLAMIENTO

Consultado por la posibilidad de un desdoblamiento, indicó: “En mi experiencia política, que ha sido solo en Gualeguaychú, me tocó con los dos sistemas: ir con boleta completa con las discusiones nacionales y en 2019 con elecciones separadas donde se puntualiza más en nuestros problemas. De las dos experiencias me gustó un poco más cuando se desdoblan porque se puede puntualizar mucho más y ser más específicos en nuestros problemas más domésticos y más concretos, sin desvincular que lógicamente la suerte de nuestros territorios está muy atada a la definición de país que se formula en las elecciones nacionales. Si fuese por mi apetencia, creería que es mucho mejor cuando se desdobla y se discuten los temas más vinculados a la provincia”.

De todos modos, aclaró que “esto es más una cuestión de decisión táctica del gobernador, y en el sistema en que estemos la decisión pasa por la definición que tomen los entrerrianos y entrerrianas, así que esperaremos esa definición y con el sistema que sea tenemos mucha intención de participar”.

COSTA DEL PARANÁ Y DEL URUGUAY

En cuanto a la falta de conocimiento de su figura en la costa del Paraná, admitió que “desde el punto electoralista seguro es una de las debilidades con las que voy a tener que enfrentarme, eso tiene una lógica y ha sido parte de un proceso natural que me he debido a gobernar mi ciudad, siendo elegido dos veces y con un gran respaldo. Seguro tenga que correr con esa dificultad, de que el resto de los entrerrianos nos puedan conocer y compartir las ideas. Soy un dirigente joven y tengo expectativa de que naturalmente esos procesos se puedan dar y tengo la convicción, más que nada como militante y como ciudadano comprometido con la realidad de mi lugar, sé que la voluntad está y es de buena fe, por lo tanto encararemos esta contienda electoral como vaya viniendo. Y lógicamente también mi idea es dejar sembrado hacia el futuro un compromiso para con los entrerrianos y entrerrianas de interés de participar”.

“Reitero que soy un dirigente joven, nunca participé de la política entrerriana pero creo en los procesos fieles, de largo plazo, por lo tanto voy a hacer todo el máximo esfuerzo para que quede sembrada la semilla para las discusiones del futuro. Mi generación tiene una gran responsabilidad que es asumir el trasvasamiento generacional, que es comprometerse con eso que tanto se dice, porque muchas veces somos agoreros de algunas consignas que están enclavadas en la doctrina peronista pero después son pocos los que se quieren hacer cargo de eso. El trasvasamiento generacional es tener una agenda del Siglo XXI, como he hecho en Gualeguaychú con temas muy importantes, quiere hacer carne eso. Y eso es un compromiso a mediano y largo plazo así que ojalá que este proceso electoral me dé la oportunidad de poder brindarme a todos pero lo más importantes es que la vida sigue, también el compromiso político sigue de cara a los tiempos que continúen”, analizó el intendente.

POLÍTICA NACIONAL

En relación con su posicionamiento más progresista dentro del kirchnerismo, afirmó: “Con el paso del tiempo, en estos siete años que me ha tocado estar en la actividad política en la ciudad me he caracterizado por tener una agenda propia. Tengo un gran respeto a momentos de la política en Argentina que han sido muy interesantes, pero cuando he tenido que diferenciarme de algún proceso nacional o incluso también en la provincia, lo he hecho sin ningún tipo de prurito porque creo en mis convicciones y creo en el compromiso que tengo con la gente”.

“Hay una serie de diferencias muy grandes que a lo largo de estos tuve en algunas de las temáticas y lo he hecho con mucho respeto, intentando siempre proponer. Después, no suelo atarme a algunas armaduras que preestablecen posturas. No soy tan rígido en cuanto adónde se me coloque, porque me baso mucho más en lo que la gente sabe de mi por lo que he gobernado –porque es más interesante ver a los políticos por lo que hacen que por lo que dicen- y ahí estoy muy cómodo. Estoy muy cómodo con una ética, una forma, una moral de encarar todo esto de ser servidores públicos”.

ECOLOGÍA

En cuanto a temáticas puntuales como la postura contra el uso de agrotóxicos y la relación con los sectores productivos, Piaggio sostuvo: “Creo en el desarrollo comercial, en el desarrollo industrial, en la generación de empleo y de riqueza y en la misma medida creo también en la redistribución de la riqueza, pero tengo una concepción muy firme y arraigada del desarrollo sustentable. No hay otra manera de entenderlo en el Siglo XXI de entenderlo, por lo cual en lo vinculado a algunos sectores de la producción primaria que priorizan las ganancias personales o las ganancias de algunos pooles de siembra a contrapartida de la salud y el ambiente, tengo una idea de trabajar firmemente para transformar ese modelo buscando alternativas, buscando procesos mucho más virtuosos que generan más trabajo y mano de obra en el campo, y sobretodo invierten en la salud de los entrerrianos y entrerrianas”.

No obstante ello, aclaró: “Quiero trabajar sobre eso, pero nunca tener una visión de un modelo productivo sustentable debe ir en detrimento de la propia actividad del campo. Creo en ese proceso de transformación porque el sistema como esta le da muchísimas ganancias a muy pocos y nos deja la escoria en la salud y en los ecosistemas al resto”.

UNIDAD

Por otra parte, dijo que tiene diálogo con el resto de los precandidatos a gobernador del peronismo: “Hablo con todos por el vínculo que tengo con la gran mayoría, con algunos somos colegas intendentes de hace mucho tiempo y además somos de la misma generación. Hy una buena sintonía y eso ayuda mucho para definir algún esquema de primarias para que la gente marque el rumbo, pero también hay un marco bastante firme con respecto a la unidad del Frente de Todos”.

Finalmente, en cuanto a una posible compañera de fórmula de Paraná confirmó: “No lo tengo definido pero es una de las posibilidades”.

Foto. archivo