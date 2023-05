Acto por la UNASUR

Urribarri expuso en el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner al frente de Unasur.

Junto a Evo Morales, Oscar Parrilli, Marco Enriquez-Ominami, Andrés Arauz, Ricardo Alfonsín, Carlos Tomada y Eduardo Valdés, el ex gobernador Sergio Urribarri expuso este jueves en el homenaje por un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como secretario general de Unasur, el 4 de mayo de 2010. La actividad tuvo lugar en Casa Patria Grande en la ciudad de Buenos Aires.

El ex mandatario recordó el viaje a Ecuador en 2009 a la Cumbre de Unasur que realizó junto a Cristina. “Fuimos también a la asunción de Rafael Correa y seguimos rumbo a Venezuela, donde nos reunimos con Hugo Chávez. Volví a Entre Ríos con la noticia de que nos compraban 30 mil toneladas de arroz. Una operación de volumen histórico”, reseñó.

“Fue una muestra de la importancia de reunir a la integración regional con el federalismo. El federalismo de los recursos, no de los discursos, como decíamos con Cristina en aquellos años en los que se nos grabó a fuego que no había política local ni provincial ni nacional sin política global y principalmente regional”, añadió.

Urribarri recordó también cuando ya con Néstor fallecido volvió a la Cumbre de Unasur junto a Cristina en 2014, oportunidad en la cual se inauguró el edificio sede del organismo y se descubrió la estatua de Néstor Kirchner que luego fue retirada, repatriada y se instaló en el CCK.

“Ese día, como tantos otros, la ausencia de Néstor se sintió fuerte. Como se siente muchas veces. Él nos hablaba continuamente de la necesidad de construir una cultura de la democracia y de defenderla. Porque es más difícil gobernar sin el escudo protector de la democracia que es Unasur”, expresó.

En el homenaje expusieron también el ex presidente de Bolivia Evo Morales; el ex ministro ecuatoriano y ex candidato a presidente Andrés Arauz; el fundador del Grupo de Puebla y ex candidato a presidente de Chile Marco Enriquez-Ominami; el senador nacional Oscar Parrilli; el diputado nacional Eduardo Valdés; los embajadores argentinos en México, Carlos Tomada, y en España, Ricardo Alfonsín; la diputada mendocina Valentina Morán y el director de RRII del Senado de la Nación, Franco Metaza.

Foto. IG