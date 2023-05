Primer Encuentro Federal por la Soberanía

Se realiza en Rosario el 3 y 4 de junio.

Indica el Multimedios Las Toscas que los días 3 y 4 de junio, Rosario será la sede de un evento que reunirá a cientos de personas en “talleres y paneles” con el objetivo central de discutir la soberanía argentina desde sus diversas perspectivas.

“Van a venir de todas las provincias. Aquí se van a expresar no solo las ‘denuncias’ en cuanto a que en la Argentina ‘reina el capital extranjero en las palancas estratégicas’, sino también (ya que no basta con denunciar), se van a expresar las ‘propuestas’ sobre qué hacemos con nuestro petróleo, con nuestro litio, nuestra industria naval, la dirección de Vías Navegables, nuestro dragado… Sobre quiénes hacen los trazos de nuestros transportes, proponiendo trazos que nos liberen y que no nos esclavicen. Sobre la recuperación de nuestra moneda, sobre cuál es la Constitución que necesitamos y a la que aspiramos, por nombrar solo algunos. Todos estos temas estarán en la agenda del Encuentro, para el que estamos trabajando con mucho entusiasmo. Queremos invitar a todos y todas a participar”, afirma Luciano Orellano, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná (principal organización impulsora de la realización del Encuentro).

Según explica Luciano, la idea es que el evento pueda reunir a referentes políticos, sociales, sindicales e intelectuales de todo el país para exponer sus investigaciones, experiencias y luchas por una Argentina soberana y que todos los y las participantes accedan, a través de talleres democráticos, amplios, horizontales, al protagonismo en el debate y la generación de una “agenda soberana” por encima y trascendiendo la coyuntura electoral.

“Nos entusiasma mucho porque vamos recorriendo la Argentina invitando al Encuentro y nos encontramos con un profundo compromiso de cientos de militantes a lo largo y ancho del país, que ven en la recuperación de la soberanía la llave para construir un proyecto nacional para las grandes mayorías”, asegura Orellano.

Se anuncian más de una decena de talleres, con temáticas vinculadas a la tierra y al modelo productivo, a la inflación y a la deuda externa, a la soberanía alimentaria, sanitaria, energética, monetaria, económica, financiera, de integridad territorial, educativa, cultural, sobre las libertades democráticas, comunicacional, ambiental, minera, industrial, de la industria naval, fluvial, marítima, trazos y transporte, industria del conocimiento, integración latinoamericana y antiimperialismo, etc., que servirán “para pensar colectivamente los caminos para avanzar hacia una nueva Argentina”.

Se esperan delegaciones de todo el país y de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, que se reunirán en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR desde la mañana del día sábado 3, para dar comienzo al Encuentro, cuyo corazón, destaca Orellano “se centrará en los talleres y en los paneles que, con el protagonismo democrático de los y las participantes, permitirán poner en valor y en común una infinidad de experiencias y propuestas que se despliegan a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía”.

El Encuentro cuenta con la página web www.encuentroporlasoberania.com.ar, donde se realiza la “preinscripción” y en la cual se puede acceder a más información sobre los ejes de debate, lugar, etc.

La web contiene además un “formulario” para que quienes quieran puedan enviar trabajos vinculados a las temáticas soberanas, que serán tenidos en cuenta para el armado de los paneles y luego pasarán a formar parte de una “biblioteca soberana” alojada en la web, junto con las conclusiones y todo el material producido durante el Encuentro.

Durante la tarde del día 3, una columna de mujeres soberanas se expresará por «Ni una menos» en las calles de Rosario. Por la noche, habrá actividades culturales vinculadas a la recuperación de la soberanía.

El domingo 4 de junio, por la mañana, se realizará el “acto público de cierre”, con referencias políticas y sindicales de diferentes corrientes que vienen peleando por la soberanía nacional y la justicia social “que tanto necesita nuestro pueblo y a la que tanto aspiramos”.

La elección de la fecha del Encuentro no fue elegida “al azar”…

Un 4 de junio, de 1846, fue el día glorioso en que las tropas de la Confederación Argentina, lideradas por Lucio Mansilla, derrotaron a la flota anglo-francesa: «No se trata de relaciones de fuerza, sino que esa batalla demuestra que el problema es de objetivos. Los paisanos, los gauchos, los indios, derramaron su sangre y derrotaron a la flota que controlaba los mares, que eran los ingleses y los franceses, en esa guerra del Paraná que fue protagonizada por todos los pueblos del litoral profundo», afirma Luciano Orellano.