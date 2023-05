Bajó la espuma en la interna del PJ

Con Bordet de viaje, se calmaron las internas del peronismo entrerriano.

Con el gobernador Gustavo Bordet en el exterior, las conversaciones entre los pre-candidatos a gobernador del justicialismo continúan «con menor intensidad». Sigue abierta la posibilidad de evitar la primaria para la gobernación, confirmaron fuentes partidarias a APFDigital.

Tras anunciar que las elecciones en Entre Ríos serán en conjunto con las nacionales y señalar a Adán Bahl como su candidato, el gobernador Gustavo Bordet tomó distancia de la situación viajando en misión comercial a África.



La responsabilidad de la construcción y el armado recayeron, entonces, en el intendente de Paraná. El 10 de mayo, cinco días después de su ungimiento como candidato de la gestión, Bahl se reunió con los otros dos postulantes del peronismo (los intendentes de Concordia, Enrique Cresto, y de Gualeguaychú, Martín Piaggio) en Concepción del Uruguay.



Fue una entrevista en privado durante la celebración de los 50 años de creación de la UNER. Sobre la mesa estuvo la posibilidad de alcanzar un entendimiento en el cual Cresto y Piaggio declinen sus postulaciones a cambio de lugares importantes en las listas del PJ. Pero no quedó nada cerrado.



En los días posteriores los contactos continuaron. Lo confirmaron los propios participantes.



En Paraná destacan que las charlas con Piaggio son casi diarias y en excelentes términos. Y, si bien reconocen que tras la cumbre en Concepción no hubo nuevas entrevistas con Cresto, descartan que haya existido un quiebre. Tanto uno como otro son, hasta ahora, competidores de Bahl por la candidatura del PJ.



El diálogo es presentado públicamente desde diferentes ópticas. En el sector del mandatario paranaense indican que su fin es que los otros dos contendientes bajen sus precandidaturas. Pero Cresto y Piaggio remarcan que están centradas en establecer reglas claras para la interna.



Lo cierto es que los intendentes de Concordia y Gualeguaychú han protagonizado una desescalada de su actividad pública, se han recluido en sus respectivas gestiones locales y reducido los encuentros de armados en locales en los diferentes departamentos de la provincia. En el campamento de Bahl leen este dato como una señal de que, más temprano que tarde, cambiarán sus expectativas electorales.



Mientras, la hermana de Enrique Cresto, Mayda Cresto, comentó en una entrevista radial con el programa “Modo Paraná” (Radio Costa Paraná) que la etapa política que se está viviendo en el peronismo es para “charlar, negociar, sentarse a discutir para llevar los mejores candidatos y candidatas a esta elección tan importante”.



Estas palabras podían ser leídas en el sentido de que se están barajando las condiciones para bajar la postulación de Enrique. Por eso, días después, su hermano tuvo que salir a aclarar el alcance de esos dichos a través de Twitter.



“A las compañeras y compañeros que me escriben preguntándome por las declaraciones de Mayda con respecto a que estamos en etapa de diálogo y negociación les aclaro que hoy lo que estamos dialogando y negociando es nuestra participación en las paso (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) como precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos”, expresó.



La semana se cerró con el lanzamiento de dos candidaturas a la intendencia capitalina: Nicolás Mathieu, por el sector de Cresto, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, por el de Bahl.

Foto. archivo UNER