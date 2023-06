Participaron mujeres de toda la provincia también de la ciudad de La Paz.

La actividad de capacitación se desarrolló este jueves en el Centro Provincial de Convenciones — CPC — y contó con la presencia de más de 400 mujeres de toda la provincia.





La vicegobernadora Laura Stratta encabezó la Jornada de Formación “Si, hay mujeres”, en el marco de la implementación de la ley de Paridad Integral N°10.844.

Estuvieron en la Jornada de Formación: la actual coordinadora Departamental del COPNAF, prof. Marisa Villalba; la secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, la ex concejala y ex secretaria de Gobierno municipal, Susana Gabini; Nahir Casis de la Juventud Peronista, Paola Ruiz Díaz del Movimiento Evita, concejalas Juana Camaratta y Raquel Montero, ex Directora DDE, prof. Patricia Schiappa Pietra, e integrantes de la Agrupación «Las Bases», prof. Carina Jaime y prof. Valeria Meclazque, entre otras.





Durante el encuentro provincial se brindaron herramientas para la conducción de espacios políticos y de la sociedad civil. La capacitación estuvo a cargo de dos especialistas, la Mg. en Diseño y Gestión de Programa Sociales, Guillermina Curti; y la periodista y especialista en Comunicación Política, Julieta Waisgold.



Indica la gacetilla oficial que además, se realizó un conversatorio sobre experiencias de mujeres en espacios de gestión relevantes de la provincia. Allí expusieron la senadora provincial Flavia Maidana, del Departamento Nogoyá; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; la viceintendenta de San José, Marisa Follonier; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens; y la dirigente sindical Susana Farias, quien integra la conducción del Centro de Viajantes de Entre Ríos.

