Monteverde, el candidato de Grabois que ganó en Rosario

Quién es Juan Monteverde, el candidato de Ciudad Futura que dio el batacazo en las PASO.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de este domingo dejaron mucha tela para cortar, y una de las sorpresas más grandes que se dieron en la ciudad fue la victoria de Juan Monteverde en la interna del Partido Justicialista. El candidato de Ciudad Futura le ganó al único representante del peronismo e irá por la intendencia ante Pablo Javkin en los comicios de septiembre.

Indica Radio Boing que Juan es licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y orgulloso egresado del Complejo Gurruchaga. Después de varios años de militancia en las calles, desde hace un tiempo es uno de los referentes que tiene Ciudad Futura, espacio de sangre nueva que también lo tiene como fundador. “La nueva generación que expresa nuestro espacio, Rosario Sin Miedo, decidió dejar de lado las mezquindades y los egos para poner el interés colectivo de la ciudad por encima de todo. Por eso hoy estamos juntos quienes hasta ayer competíamos”, supo decir este domingo.

Foto. Farid Dumat Kelzi

El fenómeno del partido político emergente no data de ahora, sino que es algo que se viene gestando en el norte de Rosario desde hace más de 15 años. Aún bajo el nombre de Movimiento Giros, Monteverde encabezó la pelea de vecinos de Nuevo Alberdi contra emprendimientos privados que buscaban desalojar terrenos en desuso en aquel lugar.

También puntualizando en las inundaciones del 2007, lo que terminaría siendo Ciudad Futura fue construyendo sus cimientos en el extremo norte de la ciudad, mientras que de a poco iba haciendo crecer su nombre en otros sectores. El punto más alto hasta el momento se había dado en 2015, cuando superó los 90.000 votos y consiguió meter tres concejales en el Palacio Vasallo.

“Tenemos tres principios para gobernar: trabajar, no mentir y no robar. Son cosas sencillas pero que si las hacemos bien hacemos la diferencia con cualquier otro gobierno. No tenemos que prometer cosas que no podamos cumplir”, agregó en una de sus visitas a los estudios de Radio Boing.

Desde aquel momento el partido fue ganando protagonismo en distintos puntos de la ciudad y en diferentes instituciones, lo que le permitió profundizar sus políticas territoriales y de gestión social. En Nuevo Alberdi, por ejemplo, se instaló primero el Tambo de la Resistencia para después avanzar con la planta láctea. Luego llegó el momento de escuelas de autogestión social como La Ética, que fueron reconocidas por el Ministerio de Educación en 2018.

La gesta de Monteverde y compañía crece año a año. En 2019 se posicionó como la cuarta fuerza de Rosario, al caer en los comicios ejecutivos que accedieron a Javkin al Palacio de los Leones. Finalmente, en 2021 recuperó su banca en el Palacio Vasallo.

Foto. Farid Dumat Kelzi

Con 37 años de edad, Monteverde junto a su Ciudad Futura tienen la oportunidad de quedarse con la intendencia. Luego de un acuerdo con algunos sectores del peronismo y movimientos sociales nació Un Futuro Sin Miedo, que lo llevó a competir en las internas con Roberto Sukerman. La victoria lo dejó como el candidato de la oposición en un mano a mano con Pablo Javkin.