La CGT pide al Gobierno un piso salarial de $ 232 mil

Lo confirmó Gerardo Martínez, dirigente de la central y secretario general del gremio de la construcción — UOCRA.

La medida puede adoptarse mediante un decreto o instrumento similar. En junio la canasta básica registró un valor de $ 232.426.

Según indica la Agencia APF el anticipo de Martínez le da más fuerza a las declaraciones hechas por otros dirigentes y por el propio pre-candidato de UP, Sergio Massa en las últimas semanas acerca de la viabilidad de la medida. De hecho, Héctor Daer, co-secretario general de la central, se refirió semanas atrás a la posibilidad de establecer «un umbral de ingresos» en la Argentina diferente al que mide el salario mínimo, vital y móvil (hoy, de $ 112.500) ligado directamente a la canasta de pobreza.



Es que la CGT se había erigido desde el año pasado en el principal escollo por entender que una suma fija salarial dispuesta por decreto del Ejecutivo -u otra herramienta de carácter vinculante- ponía en riesgo la primacía de la negociación colectiva a través de las paritarias al correr a los sindicatos de esa intermediación. Además, según los gremialistas, un monto en esas condiciones también podría alterar las paritarias al fijar de manera artificial un acortamiento de las distancias entre las categorías inferiores y superiores de cada convenio.





«Venimos conversando con Sergio desde hace un par de meses la posibilidad concreta de una suma fija aplicada sobre los salarios formales de aquellos trabajadores cuyos básicos de convenios estén por debajo de la línea de la pobreza. Siempre y cuando no afecte la soberanía ni el rol protagónico que tiene cada actor en las paritarias», aclaró el jefe de la Uocra y responsable de la «cancillería» de la CGT. El dirigente agregó que la metodología instrumental «todavía está en veremos» pero que en las conversaciones el ministro les aseguró: «tenemos que ir en esa dirección».



Además, Martínez sostuvo que así como el Ejecutivo impulsó modificaciones en el impuesto a las Ganancias para morigerar el peso del gravamen sobre los trabajadores alcanzados, se debe «una mirada hacia aquellos sectores golpeados que, estando en la formalidad, no alcanzan a cubrir con sus ingresos la canasta de la pobreza».