Familiares y allegados de Canosa pidieron prórroga para ser indagados

Designaron abogados defensores.

Aunque estaba previsto que desde el viernes 17, y uno por viernes, los familiares y allegados del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, comenzaran a ser indagados en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de calle Santa Fe, en Paraná, todos pidieron prórroga, ya que recién en las últimas horas terminaron de designar abogados defensores. No está aún el cronograma de fechas según el cual deberán presentarse Mirta Gueler, Carlos Canosa, Alicia y María José Cuestas y Diego Urba, todos sospechados de ser partícipes necesarios en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública que se le imputa el ex titular de la tarjeta de crédito estatal.

La primera citada a prestar declaración indagatoria fue Mirta Gueler, suegra de Carlos, hermano del ex funcionario que hoy se desempeña como asesor jurídico de la Cámara de Diputados. La mujer figura junto a su yerno como titular de una empresa a la que Canosa le compró indumentaria y uniformes para Sidecreer por casi 4 millones de pesos.

Gueler es la madre de Alicia Cuestas (esposa de Carlos y cuñada de Juan Canosa) y junto a su hermana María José y al marido de ésta, Diego Urba, también están implicados en la causa, en su carácter de titulares de la firma Exelcom SA, beneficiada con la compra de insumos informáticos por parte de Sidecreer por un monto aproximado de 9,5 millones de pesos.

Canosa está acusado en carácter de autor intelectual y el resto de los imputados, como partícipes necesarios. Todos pidieron prórroga para ser indagados, debido a que recién en las últimas horas designaron a sus abogados defensores. Desde la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, donde se lleva adelante la causa, no se quiso informar a este medio los nombres de los letrados designados, pese a que se trata de una causa en la que se investigan delitos de corrupción cometidos con fondos públicos. Este lunes se formalizó la última designación.

Canosa, que hoy se desempeña como asesor jurídico de la Cámara de Diputados, prestó declaración indagatoria durante dos horas el 10 de febrero, ante los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo. Lo defienden los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez.

Sí se indicó desde la Unidad Fiscal que las solicitudes de prórrogas motivaron que sea necesario rearmar el cronograma de indagatorias, lo que se hará en las próximas horas. Una vez que todos los imputados presenten declaración, la causa quedará en condiciones de que la Fiscalía pida su elevación a juicio oral y público.

Familiares y allegados de Canosa pidieron prórroga para ser indagados https://t.co/uTte2NCn9H — Revista Analisis (@analisisparana) 20 de febrero de 2017

(La Nota digital)