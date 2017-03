“Se me terminó el silencio, hoy declaré ante el juez Maldonado”

Declaraciones del diputado y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende.

“Me presenté delante de la justicia, ya había adelantado que lo iba a hacer la cantidad de veces que fuera necesario porque tengo absoluta tranquilidad de conciencia”

“Se me termino el padecimiento, porque se me termino el silencio”.

“Yo siempre pedí a los medios que dejaran de actuar y hacer sensacionalismo. Que dejemos de actuar a la justicia”.

“Esto es una causa mediática, joden a una tortuga y se le escapan los elefantes”.

“Me presenté delante de la justicia, ya había adelantado que lo iba a hacer la cantidad de veces que fuera necesario. Tengo absoluta tranquilidad de conciencia”.

“Presenté un escrito para ser exacto en los datos y en los números. Me puse a disposición para decir lo que haga falta”.

“Hay cosas que me llaman profundamente la atención. Esta es una investigación que aparecen después de que un medio comenzó a perseguirme hace 20 años, seguramente porque nunca le puse plata, y que decía que era un sindicalista multimillonario”.

“Con lo cual no puedo tener enriquecimiento ilícito si ya cuando era sindicalista era multimillonario”.

“En el año 2012, hice la presentación e mis bienes, la justificación de como se adquirieron o como fueron pagados los créditos y como fueron los ingresos. Pero misteriosamente esa documentación no está en el expediente de entonces. Ahora lo volví a hacer”.

“Lo que encontraron desde el Estado a través de sus organismos, es lo mismo que lo que yo, oportunamente, y voluntariamente presenté como escrituras, certificaciones de ingreso”.

“Llama también la atención que se me haya citado sin comprobar cuál es el enriquecimiento. Pero nombran todo sin decir nada, no dice o se preguntan cómo compre una casa, por ejemplo”.

“Nosotros pedimos que se haga una pericia contable con toda la información requerida, más la que puedan volver a requerir y la que yo aporté y que es coincidente, que determinen si hay una justificación. Y ahí si lo vamos a discutir. Pero eso recién se está va a hacer”.

“Esto que se ha dicho de que yo iba a hacer un arreglo y un juicio abreviado, es una mentira más”.

“Decía que yo tenía testaferros en Nogoyá , que tenía campos sin declarar, que tenia 11 autos de alta gama era todo mentira. Mi auto era un Pasatt del gremio. Esto se ve que le molestaba al titular del medio. Después habló de que iba a ser condenado, que iba a renunciar como diputado pero no es así”.

“Pero yo le alcancé al titular de este medio las pruebas como el registro de la propiedad de un campo en Crucecita Séptima, que lo compró Miguel Ángel Allende que era mi abuelo, en 1912 yo nací en el 57. Pero este señor siguió insistiendo”.

“Yo le corte de forma absoluta la importante publicidad que tenía el medio desde la gestión anterior. Seguramente le molestó”.

“También declaré la infamia de la que he sido víctima durante mucho tiempo y de la que guarde silencio porque yo confió en la justicia”.

“Ahora seguramente se nombraran peritos de parte y recién ahí se va a determinar si tengo razón o que otra razón hay”.

“Se pide que explique cómo compre las cosas. Yo tengo las pericias hechas por un privado, profesor de la facultad de Ciencias Económicas de Paraná que peritó todos mis bienes. Ahí explica como compré mis bienes licitantemente”.

“Esto lo acerqué al juzgado pero voy a ampliar la declaración mostrando como se ha hecho una fabula de una persona que ha hecho un monstruo de alguien que no lo es”.

“Quiero que me explique el fiscal de Estado por qué la fiscalía de estado hizo tasaciones de mis bienes extraordinariamente mentirosas. Si tiene peritos incapaces de hacer una pericia, no deberían tenerlos”.

“Y sino que me explique cuál fue la intencionalidad. Yo lo hice la tasación de mis bienes con el presidente de martilleros y corredores inmobiliarios, Armándola”.

“Esto dió por menos de la mitad de lo que dijo este hombre. Definitivamente hay una intencionalidad alevosamente política, para hacer una campaña mediática”.

“Quiero saber por qué se me hizo una campaña en contra, para tratar de no dejarme crecer. Esto viene durante mucho tiempo. A partir de ahora no me callo más. Haré mi defensa donde corresponde y no me amparé en los fueros”.

“No hubo juicio abreviado ni reconocimiento por enriquecimiento, muy por el contrario sigo pidiendo la pericia desde hace 5 años y que ahora la van a tener que hacer”.

“En esta semana voy a hacer una presentación porque yo puedo probar por ejemplo que compre el departamento de Buenos Aires con un crédito del banco Entre Ríos que me lo descontaron por planilla. No sé la mutual fantasma que algunos usan. No voy a reconocer cosas que compré y pagué”.

“Hace 17 años que soy diputado. He trabajado en muchos años de mi vida en tres lugares a la vez, y tengo aporte de esos lugares”.

“He tenido inspecciones de la DGI que han concluido correctamente, sin objeciones, está todo en orden”.

“Por respecto a mi familia no pediré un juicio abreviado y voy a decir públicamente lo que tengo derecho a decir”.

“En el expediente ¿de qué me van a culpar? Si no hice nada. No puedo hacer un juicio abreviado. Las pruebas donde muestro de donde salen los ingresos desaparecieron pero lo voy a acercar de vuelta. Eso presente hoy y declaré”.

“Tengo la tranquilidad total y absoluta. Me voy a poner a disposición de la justicia”.

“Me llama la atención que los fiscales pidan lo mismo que hace 5 años, si no lo tienen ya me parece que no tenían mucho para poner. Yo acercaré todo lo más rápidamente, cuanto más rápido sea esto, mejor. Yo sé lo que la DGI va a entregar”.

“Esto dejé claro hoy en mi presentación ante la justicia”.

José Ángel Allende: “Se me terminó el silencio, hoy declaré ante el juez Maldonado” https://t.co/2OFonymupx — Ricardo David (@DavidRicardo991) 3 de marzo de 2017

(La Nota digital)