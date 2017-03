Importante movilización de estatales y maestros en Paraná

ATE y CTA realizaron una movilización a la Casa de Gobierno acompañados por la filial Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – AGMER; CTEP y organizaciones sociales.

“El eje de los discursos fue la necesidad que tenemos lxs trabajadorxs de organizarnos y sostenernos en la calle para romper el techo salarial que nos impone Macri en la Nación y Bordet en la provincial, una pelea que es de conjunto y en unidad de acción para enfrentar las políticas de ajuste con las que intentan someternxs”.

“Los gobiernos de Bordet y Macri son aliados”

Para dar inicio al actao hizo uso de la palabra la secretaria de Administración y Actas de la AGMER Entre Ríos, Adriana Dechat, quien arrancó su alocución diciendo “dejen de buscarnos, las escuelas están vacías lxs maestrxs estamos en la calle peleando por muestra dignidad”. Seguidamente sumo “los gobiernos de Bordet y Macri son aliados en la política de ajuste que llevan adelante”.

“Y estamos en la calle porque queremos escuelas en condiciones dignas, queremos que rompan el techo salarial del miserable del 18%, queremos negociar sin mentiras ni chicanas, mienten cuando dicen que tienen predisposición al dialogo a hablar en una mesa de con franqueza”.

Dechat sostuvo “es tristísimo lo que nos pasa, que nos persigan, que nos hostiguen, es un vergonzoso retroceso. Y que no nos busquen más en las escuelas esta semana y sepan que el viernes volveremos a estar acá para luchar por nuestra dignidad”.

“Tenemos que ser los articuladores de un movimiento político que una al conjunto de la clase trabajadora”

Luego fue el turno del secretario general de la Centra de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Entre Ríos —CTA-A— Esteban Olaran, quien en principio señaló “no es ninguna novedad que el presidente gobierna para los que más tienen, por eso no dudo en endeudar al país en $77 mil millones de dólares en un año, abrir las exportaciones a los bienes de consumo que son los que destruyen las industrias y economías regionales, no tomó una decisión política para frenar los cierres de fábricas y más de 125 mil despidos en el sector privado; impulsó además, los despidos en el Estado y puso un techo de 18% para la paritaria”.

“Bordet ha tomado la decisión de subordinarse a esa política salarial y es por eso que estamos convencidos de que los trabajadorxs tenemos que ser los articuladores de un movimiento político y social que una al conjunto de la clase e impulse un programa que una todos los sectores del campo popular que son afectados por éstas políticas, trascendiendo las dificultades porque es una necesidad imperante para nuestro pueblo”.

Olaran dijo “al gobierno de la provincia, le decimos que todavía está a tiempo de no terminar subordinado a la pauta salarial de Macri y las políticas de entrega; todavía está a tiempo de recuperar el 34% de coparticipación que le corresponde por ley a nuestra provincia, romper con los salarios de pobreza y garantizar el verdadero federalismo, en el que el destino de la plata de los entrerrianos lo definan los entrerrianos”.

“La política de achicar el Estado que vienen llevando adelante desde la Nación, no sólo genera más despidos sino también menos salud, menos educación, menos políticas hacia la niñez y todas las necesidades que el Estado tiene que garantizar a nuestra gente”.

“Queremos una paritaria Nacional libre”

Continuando con los oradores le llego el turno al secretario general de AGMER Paraná, Claudio Puntel, quién inició sus palabras reflexionando que “en lugar de controlar quienes están en las escuelas y quienes no, porque no se ocupan de buscar a los miles de gurises que ya no están, expulsados por estas políticas de ajuste y achicamiento del Estado”.

“Queremos una paritaria Nacional libre y sin condicionamientos ni extorsiones y también queremos que Bordet haga una propuesta salarial que supere esa miseria que nos decretaron. No queremos discutir sólo salarios sino que la educación de modo integral, el presupuesto y la coparticipación, el perfil productivo de la provincia y que vuelvan los pibes para formarse y abandonar la exclusión social”.

Antes de cerrar sostuvo “que queremos se resuelva de una vez por todas el tema de las liquidaciones queremos cobrar nuestrxs sueldos y dejar de escuchar excusas y autobombo de las gestiones que hacen y que en verdad sólo nos han traído más problemas a lxs trabajadorxs. Saludo esta lucha, esta unidad y está plaza llena de trabajadores”.

“Es mentira que no se puede romper el miserable 18%”

Continuando con el acto se dirigió a la plaza el secretario general adjunto de la ATE, Francisco Pancho Garcilazo el que contó “venimos rompiendo los techos salariales en los municipios, hay que seguir y profundizar está lucha, es mentira que no se puede romper el miserable 18% que quiere imponer Macri a lxs trabajadorxs”.

“Hay que enfrentar a esta tercer reforma del Estado”

Por el Consejo Directivo nacional de la ATE habló el vocal entrerriano Gustavo Quinteros quien sostuvo “celebro el marco de unidad en el que se está concretando esta maravillosa movilización”.

Luego recordó “en esta plaza quiero recordar a los miles de despedidos del Estado Nacional, los que no hemos olvidado y por quienes a diario reclamamos su inmediata reincorporación”. Asimismo pidió “que se implemente en todo el territorio argentino el convenio colectivo de trabajo para el sector municipal quienes padecen condiciones de precariedad que son vergonzosas”.

Por último Quinteros dijo “sigamos en este camino de lucha, sumemos organización para enfrentar a esta tercer reforma del estado que amenaza con destruir no sólo nuestros puestos de trabajo sino que con los derechos del pueblo en su conjunto”.

“Bordet quiere hacer todos los deberes que Macri le pide”

Como colofón de la movilización se dirigió a la plaza el secretario general de la ATE, Oscar Muntes quien en primer lugar afirmó “Bordet quiere hacer todos los deberes que Macri le pide, repite lo mismo que dice la gobernadora Vidal en relación a que el techo salarial del 18% es inamovible, no hay diferencia alguna entre ellos dicen y hacen exactamente lo mismo, hoy Macri Vidal y Bordet nos imponen una política que nos conduce al empobrecimiento de lxs trabajadorxs”.

Siguiendo en esa línea Muntes señaló que “el 18% es una burla y un insulto a la clase trabajadora, yo me pregunto y los trabajadores también se preguntan, No tiene vergüenza este gobierno? Como puede ofrecernos esa bochornosa miseria”.

“Uno que gana 100.000 pesos al mes no puede representar a los trabajadores, lo único que les preocupa es la gobernabilidad y es por eso la alianza entre oficialismo, sectores de la oposición y el gremio alcahuete”.

Seguidamente recordó que “la situación de la salud pública sigue siendo grave y caótica y eso nos exige que involucremos al pueblo en su conjunto en la demanda de este reclamo para que sea escuchado y se lo aborde con seriedad y con funcionarios creíbles”.

Más adelante Muntes exclamó “no puede ser que el salario de los trabajadores siga siendo variable de ajuste, por eso es que tenemos que asumir con seriedad esta responsabilidad de romper todas estas imposibilidades que nos quieren imponer, luchamos no sólo por salarios sino que también contra un ajuste que pretende achicar el estado hasta reducirlo a la nada”.

Para cerrar su discurso Muntes afirmó “agradezco a los docentes por el tremendo esfuerzo y sepan que su lucha es la nuestra y viceversa, también agradezco a todas las organizaciones sociales que siguen bancada la pelea y a la militancia que con coraje y vocación está movilizada y organizada en torno a este programa que representa a los trabajadores”.

(La Nota digital)