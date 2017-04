Gilda Ramírez es la nueva delegada de Trabajo del departamento La Paz

El Secretario de Trabajo de la provincia, Oscar Balla puso en funciones a la nueva Delegada Departamental de Trabajo.

Se trata de Gilda Ramírez según se lee en el decreto 344/17. De esta forma, se desplaza del cargo al abogado “Nenucho” Gavilán oriundo de Santa Elena.

Cabe señalar que los últimos cargos políticos del departamento La Paz fueron ocupados por el entorno del senador Ballestena, cuestión que ha generado entredichos en la dirigencia justicialista de la zona.

Dirección de Trabajo: Gilda Ramírez

Dirección de Arquitectura: Germán Dalmolin

Departamental de Acción Social: Cristian Bugliolo

Departamental de Escuelas: Patricia Schiappapietra

Consejo del Menor: Lisandro Roldán

Dirección de Comedores: Victoria Rolón

La flamante delegada departamental de Trabajo escribió en su cuenta de Facebook:

“MI EDITORIAL!! Hoy finalizando el mes de marzo de 2017 una nueva etapa comienza, seguramente nuevos desafíos, mayores responsabilidades, toma de decisiones difíciles, aciertos desaciertos…Solo decirles a esas personas que me acompañan algunas en silencio, otras con un me gusta, un comentario a favor o no tanto , pero que siempre lo hacen desde el Respeto (palabra que muy pocos conocen), que sepan que cuando uno asume nuevos desafíos siempre es en pos de mejorar , crecer ,fortalecer no sólo nuestra vida sino la de los Demás. ..ése es mi camino,mi dirección, llegar a superarme a mi misma YO NO COMPITO CON NADIE , como para que reciba agravios , ofensas hacia mi persona….Así que quien me vea como competencia debería dedicarse a prepararse cultural y socialmente para EVOLUCIÓNAR. Porque evolucionar significa crecer , mutar, transformarse para bien,y no existe mejor manera de estar en Paz con uno mismo ,que mirarnos más en nuestro espejo y Evaluarnos si nos gusta o no lo que vemos en ese espejo y trabajar sobre eso que no nos agrada , tener el valor de reconocer lo que somos a causa de nuestras propias decisiones, sin hacer responsable al que PROGRESA, CRECE Y AVANZA ,de nuestros Fracasos Personales.Eso es querer trasladar la basura que vos cargas, hacia mi persona .Quienes Verdaderamente me conocen saben que me hice desde abajo , paso a paso, con pie de plomo pero cimientos muy sólidos , por lo tanto EL QUE DIRAN , NO PODRÁ CON LO QUE SOY.Feliz de mis orígenes, Feliz de ser Única, de ser tierra , barro, calles de barrio, Feliz de los valores de lucha y trabajo que me inculcó mi madre con su segundo grado,pero que me educó con sentimientos Nobles .Y A NO HACER A OTROS LO QUE A MI NO ME GUSTA QUE ME HAGAN.Por eso mi mejor manera de responder a quienes les moleste MI LUZ es SEGUIR TRABAJANDO COMO SIEMPRE LO HICE..Y sin intención de ofender a nadie…… estaría bueno que esas personas que tanto envidian , defenestrar a otros ,prueben lograr lo que otros logran ……..TRABAJANDO!!!! Con vocación, Compromiso, Lealtad y Responsabilidad!QUIENES DE MI NECESITEN SIEMPRE A DISPOSICIÓN, LA HUMILDAD ES GRANDEZA”.