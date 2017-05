Una facción del Frente Renovador se une al PJ Entre Ríos

La convocatoria tuvo lugar este sábado en el Club Palma Junior de Paraná. En su cuenta de Facebook el ex gobernador Jorge Busti calificó el encuentro como “excelente y muy productivo”.

Busti: “El gobernador tiene todo el derecho a hacer una lista, pero los que no estén de acuerdo tienen derecho a presentarse en Primarias”.

La convocatoria tuvo lugar este sábado en el Club Palma Junior de Paraná, en el participaron más de un centenar “compañeros peronistas”. En su cuenta de Facebook el ex gobernador calificó el encuentro como “excelente y muy productivo”.

Además en tramos de su discurso el ex mandatario dejó en claro que “el peronismo que tiene ese juego dialéctico de reciclarse en el tiempo”, haciendo clara referencia al momento el cual atraviesa el peronismo y la búsqueda de unidad que ha emprendido el gobernador; y a las reuniones que mantuvo con Bordet para lograr el Frente Peronista.

En ese sentido dejó en claro que cuando el “el peronismo cuando fue frentista en esta provincia fue fantástico”, mientras que “cuando se pretendió hacer listas únicas se produjo el desbande”.

En su oratoria no dejó pasar las versiones acerca de la boleta “oficial” que armaría Bordet “el gobernador tiene todo el derecho a hacer una lista, pero los que no estén de acuerdo tienen derecho a presentarse en Primarias”. No se olvidó tampoco de los sectores peronistas K diciendo que “si los kirchneristas quieren presentar una lista, que la presenten. Quien piensa distinto a mí no es un enemigo”.

Presentes

En el encuentro que tuvo como principal orador a Jorge Busti, estuvieron los diputados provinciales del Frente Renovador Gustavo Zavallo y Daniel Koch, la diputada nacional Cristina Cremer, y el dirigente Pablo Ayala, quienes ocuparon un espacio en el escenario.

En tanto que en la primera fila se lo pudo observar a Gastón Grand, ex precandidato a intendente de Paraná, quien viene convocando a los ex candidatos ‘de boletas cortas’ de las últimas elecciones.

(La Nota digital)