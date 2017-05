Carta abierta a los responsables de la creciente inseguridad e impunidad

El Caso Gisela López desencadenó un fuerte reclamo social.

DOCUMENTO COMPLETO

“Las instituciones intermedias de la localidad de Santa Elena Entre Ríos abajo firmantes, en representación de nuestros socios, afiliados y feligreses, ciudadanos de esta ciudad, manifestamos por la presente carta abierta, nuestro profunda disconformidad, desazón y preocupación ante la impunidad manifiesta en que se encuentra el caso del asesinato de nuestra joven Gisela López, luego del veredicto judicial absolutorio emitido el último martes 16 de mayo.

Las dudas, incertidumbres y miedos que nos invaden nuevamente a todos los ciudadanos ante tanta injusticia, nos llevan a levantar la voz y revelarnos ante determinadas circunstancias que son un caldo de cultivo para que sigan ocurriendo hechos de esta índole, sin esperanza alguna de que lleguen a su fin en lo inmediato.

¿La familia de Gisela López, contó con la compañía y asesoramiento de profesionales jurídicos tan necesarios en los procesos judiciales? ¿O solo los acusados tuvieron dicha suerte?

¿Cómo es posible que, dados los notables avances científicos y tecnológicos, tanto de la medicina forense como de las técnicas de investigación, haya transcurrido un año sin que se encuentren las pruebas necesarias y suficientes para dar con los culpables de tan aberrante hecho?

¿Seguimos conviviendo día a día con los asesinos? ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que tengamos otra víctima fatal? ¿A quién de nosotros nos tocará la próxima vez? ¿Qué posibilidades habrá de que se haga justicia?

Lamentablemente, no solo estamos sufriendo el castigo de una injusticia social por la falta de trabajo desde hace más de dos décadas, que lleva a nuestros jóvenes a radicarse lejos de sus familias en busca de alternativas, sino que también debemos soportar en forma recurrente el dolor más grande: la pérdida de seres queridos cuyos asesinatos quedan impunes. Entre ellos podemos mencionar como ejemplos los casos de Malvina Torales (embarazada de 6 meses), Patricia Gómez, ‘Teje y Maneje’ y ‘Don Centeno’.

Las causales o fuentes de tanta inseguridad, no solo nacen en lo tentador que resulta para algunos delincuentes cometer un delito a sabiendas de que no va a ser castigados, sino también en la falta de organización e inversión de recursos destinados a crear una ciudad más segura. Combatir el avance de la droga, iluminación de espacios públicos, limpieza de espacios verdes y zanjones, instalación de cámaras de seguridad, control permanente de las personas que ingresan a nuestra ciudad y de quienes se instalan a vivir, vías de comunicación de emergencias, presencia policial, guardia urbana, etc? son algunos puntos de vital importancia a mejorar, en los que no deben ahorrarse recursos estatales en cualquier ciudad que priorice el cuidado de la vida de sus habitantes.

El clima de absoluto descreimiento e impotencia en que vivimos estos días, torna urgente la necesidad de acciones contundentes de mediano y largo plazo. Somos una sociedad que no quiere resignarse a que el miedo, la desconfianza y la falta de compromiso con el prójimo, se conviertan en los patrones que rigen las relaciones de nuestra vida en sociedad.

Por todo lo antes descripto, las instituciones intermedias de nuestra ciudad, exigimos a las instituciones judiciales, políticas y policiales que correspondan, dediquen el máximo esfuerzo posible para el rápido esclarecimiento del caso Gisela López, no solo para que ella y su familia encuentren la paz, sino también para que los trabajadores, abuelos, comerciantes, docentes, bomberos, alumnos y demás ciudadanos de nuestra querida ciudad, recuperemos la esperanza y la tranquilidad que nos merecemos.

Desde nuestro lugar, nos ponemos a disposición asumiendo el compromiso de aportar lo que esté a nuestro alcance, sin ninguna otra intencionalidad más que el logro del bien común. 22 de Mayo de 2017”.

FIRMAN

A.G.M.E.R. Santa Elena, Sec. General Nadia Berón; Parroquia Santa Elena, Padre Leonardo Yacob; Cámara de Pymes de S.E.-Ca.C.I.T.S.S.E., presidente Lisandro Cejas; Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Sec. General Sergio M. Barreto; Asociación de Bomberos Voluntarios, tesorera Titular Mónica Onna: Centro de Jubilados y Pensionados, Pta. María Elsa A.de Panzardi; A.G.M.E.R. Santa Elena, Sec. Gremial Daniela Figueredo; y Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Sec. Gremial Mario J. Ledesma.

(La Nota digital)