Declaraciones de Gustavo Bordet.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió al esfuerzo del peronismo de reunificarse y consolidar un liderazgo dentro del partido que le permita vencer al oficialismo en las elecciones legislativas de octubre, y en ese marco, sostuvo que no vislumbra “ningún liderazgo a nivel nacional”.

“Hoy por hoy no vislumbro ningún liderazgo en el peronismo a nivel nacional”, indicó al tiempo que advirtió: “No hay una homogeneidad, pero lo que sí existe es un común denominador que son los problemas que tenemos en cada una de nuestras administraciones”.

En una entrevista con Clarín, Bordet remarcó la necesidad de formar “una lista de consenso” dentro del peronismo para afrontar las elecciones legislativas. En ese sentido, dijo que “quien no esté de acuerdo, puede ir a las PASO”.

“Yo no voy a poner ningún impedimento, absolutamente ninguno, voy a facilitar todo para que quien quiera presentarse en las PASO, lo pueda hacer”

Consultado sobre si existe unida de pensamiento dentro del Partido Justicialista – PJ, el gobernador entrerriano contestó que “cada uno tiene su impronta” pero que sí existe un común denominador que tiene que ver con encontrar las soluciones a los los problemas que tienen los gobernadores en cada una de las administraciones.

“Hoy el peronismo ha mutado, ha cambiado de acuerdo a los tiempos que corren, con una democratización importantísima. Tiene una característica de verticalidad, es cierto, distintiva del movimiento. Pero con un proceso democrático que conserva el respaldo al desarrollo social de los sectores que menos ingresos tienen en el marco de la redistribución”, destacó.

Respecto de su mirada sobre el Gobierno dijo: “Creo que está haciendo esfuerzos importantes para que la Argentina tenga desarrollo y crecimiento, lo cual no quiere decir que las medidas que toma estén dando los resultados que todos necesitamos”.

Y agregó que “hay altas tasas de interés que impiden la inversión, alta inflación que castiga a los sectores más humildes, está el aumento brutal de tarifas que golpeó a los sectores de consumo y trabajo y que produjo una iniquidad muy grande, porque todavía hay subsidios en Capital y Gran Buenos Aires que las provincias prácticamente no tenemos”.

“Nosotros, como gobernadores, tenemos que garantizar esa gobernabilidad y tenemos que plantear nuestro punto de vista cuando no estamos de acuerdo”.

En tanto, sostuvo que el escenario electoral en la Argentina de cara a las legislativas “va a ser tenso, pero no más que eso”. “No es una elección definitiva, no va a cambiar la mayoría en ninguna de las Cámara, por ejemplo. Eso sí, creo que es un error del Gobierno nacional decir que va a plebiscitar elección. No se termina el mundo en octubre, hay casos de elecciones de medio término que se ganan y otras que se pierden”, concluyó.

Bordet: “Hoy por hoy no vislumbro que haya ningún liderazgo en el #peronismo “https://t.co/ZrnPjw3EfY pic.twitter.com/5RE74mT9Zi — Ámbito Financiero (@Ambitocom) May 28, 2017

(La Nota digital)