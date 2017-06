A. Barredo

Deseo dejar un mensaje… estamos en una época de crecida del rio Paraná… por él se deslizan -por la misma causa- camalotes y hasta embalsados que traen animales de montes y selvas, entre ellos, algunas víboras del tipo serpientes, como la Yarará y hasta podría ser alguna Cascabel, si tienen veneno, cuidado, pero de las familias de las culebras las más imponentes y que asustan a la gente por su tamaño, son la Yacaniná negra y blanca; y especialmente la Curiyú, amarilla y negra, bien dije, son culebras y constrictoras, para ejercerlo necesitan un punto de apoyo de su cola… también llamada Boa de las vizcacheras. No es una Lampalagua ,una Anaconda ni nada parecido, por nuestra zona se han encontrado hasta de cuatro metros; más al norte, más grandes, tal vez las más grandes en Misiones, Formosa. Paraguay, Brasil. Lo importante: asustan pero no atacan al humano; inclusive trabajan a su favor en zonas donde hay muchas ratas; es su menú, como así también lo más importante, en las nidadas de yararás se comen los juveniles. Lo mismo hace un pájaro grande, la Gallineta o Pacaá. Por favor, amigos no maten…

Foto: Patricia Conti

(La Nota digital)