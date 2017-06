“Funcionarios de su gobierno están judicializando la protesta sindical”.

COMPLETO

“Funcionarios de su gobierno están judicializando la protesta sindical. EL miércoles 7 de junio compañeros de la Comisión Directiva de este Sindicato iban a dar una conferencia de prensa a la cual los medios ya habían sido convocados. Al llegar al hospital y sin tener ningún contacto con la Directora, fueron detenidos por la Policía.

Estos compañeros estaban representando una Delegada Gremial que había sido despedida de una manera incorrecta y arbitraria, siguiendo los pasos administrativos tanto en la Secretaría de Trabajo como en el Ministerio correspondiente.

Reclamar por los derechos vulnerados de un trabajador no es coacción.

Realizar medidas de fuerza para reclamar mejores condiciones laborales no es coacción.

Movilizar cientos de compañeros por un salario digno no es coacción.

Libertad a nuestros presos políticos”.

UPCN Entre Ríos

(La Nota digital)