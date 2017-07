Trabajadores cesanteados convocan a boicotear los productos de Pepsico, la empresa que produjo 600 despidos.

“Para el que desee ayudar a las 600 familias que Pepsico dejó en la calle y no sepa como, le pedimos que, hasta que la empresa no nos devuelva nuestros puestos de trabajo, no compren productos de PepsiCo: Lay’s, Quaker, Twitos, Doritos, 3D, Pep, Pehuamar, Cheetos, Pop Korn, Toddy, Pepsi, Mirinda, 7Up, Paso de los Toros, H2O, Tropicana, Gatorade”.

#BoicotaPepsiCo No compremos ningún producto importado a PepsiCo que echa y denigra a trabajadores y trabajadoras argentinos. pic.twitter.com/IA2Hyqbn8r — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) 13 de julio de 2017

(La Nota digital)