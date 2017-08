RECUPERAR EL GOBIERNO NACIONAL EN 2019.



“Pasaron siete días del escrutinio de las PASO donde Cambiemos ganó en 10 provincias mientras que la oposición en 14. El contenido, la política y la militancia demostró que no hay operación mediática ni económica ni grandes aparatos que puedan vencer a la organización. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro son ejemplo de eso. Los números logrados por el candidato kirchnerista en Salta lo ratifica y las experiencias de cada provincia, como Entre Ríos, que dejan un piso de construcción colectiva, lo reafirma.

Para la lista 10, para Unión Ciudadana en Entre Ríos, no fue una elección más. Con convicciones y coherencia demostramos que el proyecto nacional y popular que conduce Cristina está vivo, porque los trabajadores que no llegan a fin de mes, o que perdieron su empleo, o los jubilados sin cobertura social, o los clubes y radios cooperativas que no pueden pagar los tarifazos de luz y gas, o los comercios que liquidan sus productos por cierre, perciben en su vida cotidiana como cada día la comida se ajusta en sus platos y el salario disminuye en sus bolsillos.

Quiero agradecer a cada vecina y vecino, a cada militante comprometido con un proyecto colectivo, a cada fiscal que trabajó con el único interés de reconstruir una nueva mayoría que sea alternativa a las políticas de hambre, ajuste, endeudamiento, desocupación y despidos del macrismo. Ha quedado una siembra histórica, que no especula, en cada municipio de la provincia, militando en sus barrios, sus escuelas, sus sindicatos y sus centros comunitarios. Nada termina, todo comienza, porque ahora son tiempos de enfrentar al enemigo principal en octubre, que simbólicamente representan Frigerio y Benedetti, y aportar en la construcción a largo plazo de un espacio que contenga, que dispute, que visibilice voces, que transforme la realidad.

Hemos hecho una elección nada despreciable en Federación, Concepción del Uruguay, San José, Gualeguay, Colón, Concordia y Paraná. Pero lo más relevante es que quedan mujeres y hombres con la responsabilidad de seguir militando junto al pueblo que sufre, de seguir articulando y organizando con todos los entrerrianos que sueñan y trabajan colectivamente por un Estado que intervenga en lo impositivo, en lo tributario, en la timba financiera, en el sistema productivo, y que garantice la educación, la salud, la cultura, la ciencia y tecnología, la vivienda, el trabajo digno, las cloacas y la electricidad como derechos.

No somos puristas, creemos que las grandes deudas estructurales que tenemos se construyen con el aporte de todos. Venimos a aportar humildemente un actor más que no esconde sus ideas, su militancia, su pertenencia histórica y sus liderazgos como síntesis colectiva. Es la organización, con engrudo y mucha política, la única vía para revertir el doloroso modelo neoliberal que hoy nos gobierna, en clara sintonía también con lo que ocurre en toda la Patria Grande y en la geopolítica mundial.

Dijo Cristina “cuando los dirigentes no respondan por ustedes, tomen las banderas y marchen, no esperen salvadores y mesías”. Esa construcción es nuestro horizonte en Entre Ríos, revalorizando el mandato de 51 mil compatriotas, pero también de los cientos de militantes que se volcaron en toda la provincia convencidos de esta propuesta y de nuestra conductora.

Quiero agradecerle a Valeria Gómez, Miguel Pelandino, Silvia Sosa, Carlos Gálligo, Rosana Fusse, José Esquivel y Lelia Caffa, quienes son una pata fundamental de este actor emergente en la provincia, como pasa en cada punto de la Argentina. Creemos que en 2019 el proyecto, con Cristina a la cabeza, tiene que recuperar el gobierno nacional, los municipios perdidos, la dignidad del pueblo. Estamos convencidos que cada pueblo en cada provincia es protagonista de ese proceso, consolidando pilares firmes que nos introduzcan en los grandes desafíos que tenemos como entrerrianos y argentinos. No queremos discutir paritarias, presos políticos, desapariciones, flexibilización laboral y reformas jubilatorias, como el macrismo nos ha condenado. Queremos que se escuche la agenda popular, nutrida con necesidades urgentes y con debates abiertos que precisan de un Estado presente que acompañe en clave de derechos humanos.

Vencer a Benedetti en octubre y recuperar el Gobierno nacional en 2019 son dos ejes claros de nuestro espacio. La mejor forma de hacerlo es organizando, articulando, convocando y militando en una propuesta que reivindique la política y que trabaje en cada departamento por el proyecto que conduce Cristina. Desde el lunes, luego de los resultados del domingo, nos dirigimos en ese camino, que es el trabajo cotidiano de un frente ciudadano que nos devuelva el futuro”.

Jorge Barreto

Unión Ciudadana

(La Nota digital)