Bochornoso comunicado en tierras de Urquiza

Respuesta al comunicado de la Comisión de Ex alumnos del Colegio Nacional.



Ante la polémica suscitada por un comunicado publicado por 03442 firmado por la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay que preside Dardo Castellano, hubo respuestas a la posición esgrimida por esta asociación que se expresara contraria al tratamiento de la desaparición de Santiago Maldonado en las escuelas públicas.

El Profesor Víctor Hugo Hutt, Ex Alumno del Colegio del Uruguay, y docente con más de 20 años de trayectoria en el Colegio, se refirió al mismo en estos términos:

“El comunicado es de una brutalidad tremenda, habla del desconocimiento de los anónimos autores de lo que es la Educación, del intento de ocultar una desaparición forzada de personas y paso a considerar algunos de sus párrafos.

Desconocen los autores que en toda la currícula de la Escuela Argentina está el tratamiento de los Derechos Humanos, que es obligatorio que tratemos esos temas, que esto se estableció en nuestra currícula como tema fundamental debido a que nuestro país sufrió hace unos años la desaparición forzada de 30.000 personas y ante una nueva desaparición forzada en manos del Estado, estamos obligados a tratar ese tema, si no lo hacemos no cumplimos nuestra obligación como docentes, desconocen que en los calendarios escolares de todo el país y específicamente de nuestra provincia figura la semana de la memoria, alrededor del 24 de marzo.

En una línea dice “debe haber habido sentido común de los maestros para no meterse en esta historia”, ¿qué sentido común?, ¿el sentido común del no te metás?, lo mismo que se pedía durante la dictadura, “no te metás”, ¿en qué historia?, ellos están negando la historia, hay una desaparición forzada y pretende que no nos metamos, que no hablemos, que los chicos no lo sepan, ¿qué más quieren que los chicos no sepan?, ¿qué más quieren que los chicos ignoren?.

Después dicen que los padres pregunten, que no sientan la escuela como un plan social, una frase de total desprecio hacia los padres, una falta de respeto a los padres que envían a sus hijos a la escuela pública. Los envían para que aprendan, porque quieren que se formen como personas y entre otras cosas quieren que aprendan historia, que aprendan leyes, que se formen como ciudadanos, que aprendan sus derechos y que nunca permitan que se repita en nuestro país la desaparición forzada de personas y los padres preguntan, los padres son parte de la escuela, los padres se involucran, en ese comunicado los menosprecian.

Otra muestra de ignorancia de estos autores anónimos se expresa, junto a su desprecio por los gremios, en las líneas que dicen que los gremios no se tienen que involucrar en las cuestiones educativas, tienen que saber estos dos señores que no firman la nota, que en Entre Ríos, el organismo que conduce el sistema educativo es el Consejo General de Educación y que el mismo es un organismo colegiado con representación gremial y que las escuelas se sostienen diariamente por el esfuerzo de los docentes y por lo tanto el gremio docente tiene una participación vital en el sistema educativo.

Jamás he visto a estos dos doctores debatir frente a frente con el gremio docente, solo muestran su postura desde el anonimato.

Piden protección al Ministerio de Educación, desconocen que el Ministerio de Educación establece que se debe enseñar Derechos Humanos, que se debe enseñar para evitar la desaparición forzada de personas y esa precisamente es la protección que nos dan desde los Ministerios, para que los niños aprendan a ser sujetos de derecho, para que NUNCA MÁS la desaparición de personas sea una práctica habitual desde el Estado.

Finalmente coronan repitiendo el discurso que nos pretenden imponer desde el Estado que desapareció a Santiago Maldonado y de los medios de comunicación dominantes, que educan a nuestros chicos en la deformación del sentido común, dicen que hacer política es casi criminal, sin entender que el ser humano es un ser político, que cuando enseñamos los derechos del niño hacemos política, que cuando enseñamos sobre violencia de género hacemos política, pero en realidad lo que condenan es hacer política, y cuando en la Argentina no se hizo política se hizo dictadura, la política es la que determina que seamos libres, luego confunden la política con la política partidaria, deben entender que primero está la política y luego los partidos, que todos somos seres políticos, participemos o no de partidos y que los partidos son los que dan dinamismo a la política que necesitamos para desarrollarnos como sociedad, que si no ejercemos nuestro derecho a hacer política los partidos se degradan, que partido político no es una mala palabra, que la dictadura también prohibió los partidos políticos y que el reclamo contra la desaparición de personas no es pertenencia de ningún partido político, que conocer que en nuestra Patria hubo una desaparición forzada no tiene que ver con ningún partido sino con la vida misma, aunque haya partidos que parezcan justificar la desaparición de personas.

Y la última frasecita es la frutilla del postre: ” lo que se asemeja a adoctrinamiento o propaganda política, propia de estados autoritarios”, tienen que saber el Estado actual no participa de este reclamo en contra de la desaparición forzada de personas, el Estado actual es justamente ese Estado autoritario que según la justicia por ahora parece ser el responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y precisamente ese Estado autoritario es el que lanzó su campaña por todos sus medios de comunicación para que esto no se conozca, para que la justicia no investigue, que dijo, a través de uno de sus medios, que Santiago Maldonado estaba en Concepción del Uruguay.

Finalmente y por todo lo antes dicho, como ex alumno del Colegio, como docente de más de 20 años de trayectoria, expreso mi repudio a la utilización del sello escudo del Colegio para esconder los nombres de los autores de un comunicado de tan aberrante contenido y pido que se conozcan a los autores del comunicado, así como yo escribo esta respuesta con mi nombre, es necesarios que, por la salud de la democracia, demos la cara para expresar nuestras ideas”, concluye la respuesta de Hutt.

REDES

Respuesta al comunicado de la Comisión de Ex alumnos del Colegio Nacional https://t.co/9PNYrSVmxq @Gatosylvestre — Octavio Halle (@octaviohalle) 3 de septiembre de 2017

(La Nota digital)