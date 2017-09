Discurso de Bordet en Villaguay

Acompañaron al Gobernador los candidatos del peronismo: Juan José Bahillo (Gualeguaychú), Mayda Cresto (Concordia), y Gustavo Zavallo (Viale). También estuvieron en primera fila, Urribarri, Busti, Bahl y Cáceres.



“Hoy es un día para renovar convicciones, y donde sentir el peso de la historia. Hoy, se cumplen 72 años de la Revolución Fusiladora, que prohibió los símbolos peronistas, que prohibió nombrar al general Perón, como si con eso se iba a poder ocultar la voluntad del pueblo. Y no lo pudieron hacer”.

“Entonces hoy, cuando muchos opinólogos dicen que estamos cerca del fin del peronismo, esta demostración acá en Villaguay, les dice que estamos más vivos que nunca, y que tenemos la fuerza y la mística, no solo para convocarnos, no solo para reunirnos, sino para ganar las elecciones el 22 de octubre”.

NO IMPUGNAMOS

“Después de la derrota que tuvimos en noviembre, todo el mundo pedía un peronismo unido. Como presidente del Consejo Provincial, me propuse unir y convocar a todo el peronismo. Y por eso, garantizamos elecciones internas libres, sin proscribir a nadie. Y así fue. Hubo un marco para elegir nuestros candidatos, y todo el mundo pudo competir libremente. No impugnamos ninguna lista. Y por eso, quiero felicitar a las 10 listas que compitieron, porque lo hicieron con lealtad, en el convencimiento de sus propuestas”.

TODOS JUNTOS

“Superada esta instancia de internas, tenemos que estar todos juntos. Esta convocatoria es un ejemplo, porque evidentemente, tenemos matices. No es novedad. Somos un movimiento, no un partido stalinista con un pensamiento único. Y también garantizo que en el 2019, para elegir autoridades, va a haber internas, y cualquier compañero se va a poder presentar. Ahí vamos a discutir y llevar la discusión, porque contra lo que también nos quieren instalar los medios, cuando se discute, no nos dividimos, sino que nos estamos legitimando. Y por eso, este mecanismo va a garantizar que todo el mundo pueda garantizar las internas”.

LAS PEQUEÑAS COSAS

“Pero ahora, es tiempo de unidad, de estar todos juntos, porque tenemos que ganar las elecciones en octubre, porque si no ganamos, en el 2019 se nos va a complicar muchísimo más, dejando de lado las pequeñas cosas que nos separan. Ahora tenemos que dejar a un costado las diferencias, y sacar de nosotros lo mejor, para ponerlo al servicio del movimiento nacional Justicialista, para poder tener un triunfo que nos posicione de manera contundente, y nos den el respeto que nos merecemos”.

“Por eso tenemos que estar juntos, por eso la unidad no se declama, se practica, y hoy, la estamos comenzando a practicar. No caigamos en las trampas de los que nos quieren dividir”.

FEDERALISMO

“Esta lista, este frente político, va a llevar el número 501, y va a llevar el nombre Somos Entre Ríos. Y eso es así porque tenemos un profundo sentido de pertenencia federal. Nuestra lista la armamos acá, en Entre Ríos, no la hicieron en algún escritorio de Buenos Aires. Y por eso, estamos orgullosos”.

“Somos Entre Ríos, porque las propuestas son para los entrerrianos. Aquí no vamos colgados absolutamente de ningún otro gobierno. Aquí resolvemos las cosas entre nosotros. Sin embargo, es necesario que a la provincia venga el presidente, y cuanto ministro ande dando vuelta, para bajar línea. Acá, nuestros candidatos, saben hablar y dan la cara, y tienen una propuesta para todos los entrerrianos”.

AJUSTE NO

“Vamos a plantear la defensa irrestricta de nuestros ciudadanos, y vamos a plantarnos para que no caigan sobre las espaldas de los que menos tienen, la responsabilidad de las políticas que se están aplicando. Vamos a luchar para que no nos toquen los derechos coparticipables. Vamos a plantear la provincialización de la energía, que se paga la mitad en Buenos Aires, cuando la producimos acá. Vamos a plantear la defensa de nuestras pymes y economías regionales, para que pueda crecer el empleo en la provincia de Entre Ríos, y lo vamos a hacer en el convencimiento de que tenemos perfectamente claro cual es el norte de nuestra gestión. Sabemos que hay que hacer esfuerzos importantes para cumplir nuestras obligaciones, y lo hemos hecho reduciendo el gasto improductivo. Lo que sí, nunca vamos a despedir un solo trabajador. No vamos a hacer un ajuste a costa de los trabajadores. El trabajo es sagrado. El trabajo no se toca”.

“Nosotros no renunciamos a nuestro pasado. Estamos orgullosos de las gestas, algunas históricas, y otras, trágicas. No renunciamos a nada. Porque también se ha pretendido instalar que acá no se ha hecho nada. Pero acá, basta con dar una vuelta, y ver que en cada pueblo hay una parte del peronismo en obras y acciones. Y eso, no se oculta”.

5 PUNTOS

“Nos faltan cinco puntos. Entonces, trabajemos y pongamos toda la energía para descontarlos. Sabemos cómo hacerlo, y sabemos también que hay que salir a convencer a aquellos que no nos han votado. Y tenemos que hacerlo con propuestas, en cada lugar de la provincia, sumando, saliendo de los escritorios, gastando zapatillas. Y para eso, voy a salir junto a los candidatos, por toda la provincia. Pero necesito del acompañamiento de toda la dirigencia del justicialismo y de los otros partidos que conforman el frente, que ganemos las calles, que demos a conocer nuestra propuesta. Necesitamos poner mucha alegría y mística. No tenemos que achicarnos, o que nos digan lo que se les ocurra por los medios. No vamos a caer en esa lógica donde nos quieren llevar, de la confrontación fácil, de la nacionalización del proceso. Tenemos que ganar acá, porque Somos Entre Ríos, y para eso tenemos que llevar adelante la propuesta a cada barrio, a cada calle”.

REDES

