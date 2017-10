El PJ Concordia le pidió al senador Guastavino que dé un paso al costado.



Las declaraciones del legislador nacional acerca de que hoy el peronismo dejó de ser confiable para la gente generó una fuerte reacción por parte del PJ Concordia.

Tras las declaraciones del senador nacional Pedro Guastavino realizadas a Radio RD 99.1 acerca de que el peronismo ya no era una alternativa confiable para la gente, las respuestas no se hicieron esperar y desde el Consejo Departamental de Concordia advirtieron “observamos con gran preocupación los dichos del Senador Nacional de nuestro partido, que no hace más que sembrar desesperanza y confundir al pueblo de Gualeguaychú y al entrerriano”.

Guastavino declaró que no se podía desconocer que se está ante una campaña fría a lo que el presidente del PJ Concordia respondió “no estamos frente a una campaña fría como aduce, actualmente el gobernador, legisladores nacionales, intendentes y nuestros candidatos se encuentran en una férrea lucha por los fondos coparticipables. Han logrado imponer el debate sobre la “provincialización” de la represa de Salto Grande y se encuentran recorriendo cada rincón de la provincia dando claridad al pueblo de la importancia de estas elecciones”.

“Tal vez quienes enfrían, y en todo caso se mantienen en silencio, es la alianza Cambiemos quienes no han presentado una sola propuesta, y se han limitado a la difamación y diatribas” disparó Cresto.

Afirmó además que “no es tiempo de tibiezas o problemas de autoestima, aquí está en juego el destino de la Patria; que se debate entre dos modelos de país antagónicos, uno que es el justicialista, proteccionista, inclusivo, generador de consumo interno, federal, que protege a nuestros científicos; y otro neoliberal, que está generando desempleo y desigualdad, que está volcando a miles de ciudadanos a la pobreza, que ajusta sobre los más débiles, que está destruyendo la industria nacional y economías regionales a base de la liberación de las importaciones, devaluación e inflación galopante, que ya endeudo al país en casi 150 mil millones y por 100 años, y que está generando una desigualdad sin precedentes entre las provincias” dijo haciendo un raconto de los acontecimientos que han sucedido en el país en los últimos meses.

“Si usted no toma dimensión de tal situación, que el pueblo al que los peronistas debemos defender esta pronto a una inminente reforma laboral y previsional, a un ajuste mayor del que venimos padeciendo, tal vez considere que estamos frente a una campaña fría. Compañero, no se detenga a observar las “pequeñas cosas”, cuando los justicialistas siempre perseguimos intereses superiores”.

“No es tiempo de grises; o se está con el pueblo, o se está en contra del mismo. Sepa que la gente vota a quien la representa, a quien la defiende, no a quienes andan tristones y se ponen como máxima achicar la diferencia”.

Por último el presidente del PJ concordiense le hizo algunas recomendaciones al legislador nacional “si está bajo de ánimo, si ya no tiene la misma fuerza, lo mejor es que dé un paso al costado y omita realizar declaraciones que empañen la alegría que siempre caracterizo al peronismo”.

(La Nota digital)

