Rebelión en la granja

Ricardo Alfonsín salió a rechazar la reforma laboral.



Villa Paranacito (ER).

En sintonía con los reparos de la oposición, el dirigente radical tomó distancia de algunos artículos de la norma, “de ser ciertos los adelantos de la prensa”. Adelantó que la UCR no acompañará esos puntos y cuestionó la no participación de su partido en esos proyectos.

No es la primera vez que el diputado nacional Ricardo Alfonsín toma distancia del Gobierno nacional. Ahora la razón es el “reformismo permanente” lanzado por el presidente de la Nación, puntualmente lo que tiene que ver con la eventual reforma laboral.

Indica Parlamentario que Alfonsín afirmó: “De ser ciertos los adelantos de la prensa, es imposible que la UCR acompañe muchos de sus artículos”. Aunque luego aclaró, marcando también distancia de su propio partido: “En realidad así debería ser, pero como últimamente las cosas están medio ‘patas para arriba’, no sé. Pero hasta que el proyecto llegue al Congreso, la UCR debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa”.

“Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirle que lo revean. No sólo es injusto, es un remedio peor que la enfermedad”.

En redes sociales, el diputado del radicalismo continuó: “Como para suavizar me dicen que es gradualista. ¿Y eso es tranquilizante? ¿Eso no quiere decir que se avanzará más en ese rumbo?”.

