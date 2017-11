El municipio de Paraná le cedería a la empresa ERSA 7.5 hectáreas del predio del Jardín Botánico para quitar las terminales de colectivos de áreas urbanas.



“Sabías que nuestro intendente Sergio Varísco le quiere vender la semana que viene (con la aprobación del Honorable Concejo Deliberante que lo trata el 9 de noviembre) a Ersa una parte del Parque Botánico de Paraná (7,5 HECTÁREAS). Las 7,5 has incluyen todo el terreno donde está el portón de ingreso vehicular al Parque Botánico (con el cartel recientemente colocado) el boulevard de palmeras que se estaba ejecutando, el área que se estaba parquizando y que se usa de estacionamiento para el Parque Botánico, 250m. de bicisenda asfaltada, 1/3 del tajamar, el reloj solar, la arboleda de protección contra viento sur del Parque hortícola Municipal., incluso donde se plantó el primer árbol del programa un BB un arbolito que es por Ordenanza aprobada por los mismos concejales que van a aprobar la venta, se plantó en esa parquización que se estaba haciendo. ¿Los concejales que votan ésto saben cual es el “terrenito” que se le “vende” a las empresas?. La superficie que hoy ocupan para guardar los colectivos es aprox. 1,5 has, ahora necesitan 7,5 has (esta bien, van a construir una sala de primeros auxilios, con el detalle que el Hospital San Martín ocupa 2 has, el terreno y el nuevo Hospital ocupan 4 has, o sea que le van a construir una flor de salita de primeros auxilios). Da mucha bronca que quieran “vender” un espacio verde publico para una empresa privada que va a poner galpones de colectivos y no sabemos que algún otro negocio hay detrás.

NO LO PERMITAMOS!! COMPARTAN PARA QUE NO SUCEDA!! Hacen negocio con un terreno que es de todos nosotros y de nuestros hijos”.

(La Nota digital)

