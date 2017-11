Inician los controles y sancionarán a usuarios de pirotecnia en Paraná.



Cuadrillas de empleados municipales levantarán puestos clandestinos que ofrezcan petardos.

Se trata del Decreto N° 1.469 que prohíbe la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería no calificada como de “venta libre” por la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMAC; aquellos que no encuadren dentro de las categoría A11 –de bajo riesgo como estrellitas, chasquidos o cebitas, entre otros similares– y B3 –de riesgo limitado que pueden explotar en masa, como cohetes, petardos, cañitas voladoras, luces artificiales–; los morteros o morteros con bomba; aquellos que generen efecto audible o sonoro sea o no de venta libre o no encuadre dentro de las características A11 y B3; petardos N° 3; expendio, entrega o suministro a título gratuito u oneroso de globos de papel –los farolitos– como así también la suelta del mismo en recintos abiertos o cerrados, públicos o privados.

SIN ESTRUENDO

Solo se permite la realización de espectáculos, públicos o privados, con fuegos de artificio o de pirotecnia sin estruendo, es decir sin sonoridad; y se requiere de una habilitación municipal temporaria por el plazo previsto para el espectáculo, en el lugar determinado.

El incumplimiento de la norma implica una multa que oscila entre 2.300 pesos y 7.100 pesos. En caso de reincidencia se duplica la multa.

REDES

El uso de pirotecnia genera en los animales taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo o muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. #NoALaPólvora #NoALaAlborada pic.twitter.com/Pvy4AUxBDK — Fundación O.R.C.A. (@FundacionOrca) 22 de noviembre de 2017

(La Nota digital)

