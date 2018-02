C. Vallori

No puedo callar mi tristeza y hasta indignación del estado del Justicialismo en CLARA.



Dias atrás rumores, luego confirmaciones más oficiales …que se está solicitando que “saquen” a la Dra Silvia Fernandez como Directora del Hospital… Hoy me entero que Catoco (Gerfó- 2 do en Obras publicas ) quedó sin trabajo… así como escribí …”sin trabajo” porque encima hubo desinteligencias de hacer renunciar a compañeros de los cargos que algunos ostentaban antes de ser funcionarios municipales .

Nadie se plantea que nos costó 32 años ganar,??? Puede haber tanta soberbia cuando a poco más de un año de elegir las nuevas autoridades, en Clara se están dando estas situaciones, cuando a nivel provincial y hasta nacional se está hablando entre los más altos dirigentes de Unidad del Peronismo… o no piensan que esto puede llevarnos a lo que reza en el título del libro “Crónica de una muerte anunciada” ?…y allí no hay lugar para nadie.

Alguien se cree que ganó /ganaron solos? Alguien olvidó que hubo compañeros que dejaron poco o mucho de su tiempo, de su familia, que aportaron sus casas, sus autos y hasta dinero para poder llegar al triunfo? Alguien cree que puede prescindir de “alguien” valga la redundancia, cuando apenas ganamos por 3 (tres) Votos a nivel local estando todo el peronismo unido y en un efecto de 32 años de desgaste del Gobierno Radical Local.

Dejemosno de mirarnos el ombligo… y tengamos miradas más amplias… construcciones -aún desde el disenso-porque en política no tengo que hacerme de amigo …sino que tengo que ver cómo construyo o modifico para conseguir el respaldo al gobierno/mi gobierno,

pero no con cuestiones personales y creyéndome el dueño de la verdad.

Pensé que habíamos aprendido .. creo que me equivoqué … para mí siempre será ” Primero la Patria, segundo el Movimiento y tercero los Hombres” entendiendo que la Patria es el Otro y que lo puedo dejar desamparado.

Respaldaré siempre a los compañeros que se jugaron …aún cuando hayan cometido errores, si los hubiere.

Hasta la Victoria Siempre!

(La Nota digital)

