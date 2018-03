Documento leído ayer en la explanada de la Casa Gris.

Mujeres, lesbianas, travestis y transexuales de Paraná, diversas pero no dispersas, en unidad y organizadas, realizamos el Paro internacional de mujeres trabajadoras; en una coyuntura adversa para los derechos de la clase trabajadora en general y de nosotras en particular.

Hoy en Paraná nos encontramos, nos movilizamos en defensa de todos nuestros derechos y una vez más PARAMOS.

Este es el tercer Paro que las Mujeres realizamos contra el gobierno de Mauricio Macri; y el segundo paro internacional de Mujeres Trabajadoras que hacemos contra el patriarcado y el capitalismo global.

Hoy 8 de marzo, en nuestro día de lucha las Mujeres, lesbianas, trans y travestis denunciamos el ajuste a nivel nacional, provincial y municipal. Exigimos que revisen su régimen de odio y asuman la cuota de responsabilidad política que corresponde a los poderes del Estado.

Nos organizamos desde la Asamblea participativa de mujeres, lesbianas, travestis y transexuales de Paraná que tiene un año de construcción política, experiencias compartidas y fuerte articulación. Estamos haciendo historia. Nuestra historia, la de las sobrevivientes, las valientes, las que vociferamos: “vivas, libres y organizadas nos queremos”.

Hoy todas juntas denunciamos, paramos y marchamos y decimos juntas: “SI NUESTRO TRABAJO NO VALE, PRODUZCAN SIN NOSOTRAS”.

NOSOTRAS PARAMOS porque los ajustes, los tarifazos, los salarios que no alcanzan, los despidos inciden directamente en nuestras vidas.

NOSOTRAS PARAMOS porque el trabajo reproductivo lo hacemos nosotras en nuestras casas, NO es remunerado y se invisibiliza. El trabajo reproductivo suma a nuestra jornada al menos 3 horas; lo que condiciona y precariza nuestra inserción laboral.

NOSOTRAS PARAMOS porque una de cada tres mujeres en Latinoamérica no logramos generar ingresos propios.

NOSOTRAS PARAMOS porque la pobreza tiene cara de mujer y la brecha salarial en Argentina es del 27% pero se ensancha al 35% en los trabajos más precarios. La flexibilización laboral condena nuestras vidas, porque se ven recortados nuestros derechos como los de tener licencia por maternidad o tener una jubilación digna.

NOSOTRAS PARAMOS porque con precarización y salarios de hambre intentan disciplinarnos por ser mujeres, lesbianas, tran o travestis. Juntas decimos ni un contrato precarizado más.

NOSOTRAS PARAMOS y exigimos al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal políticas públicas efectivas, que garanticen el acceso al trabajo, educación, salud y vivienda, y en particular a las trans y travestis.

NOSOTRAS PARAMOS para exigir el funcionamiento con presupuesto real del área de diversidad sexual de la provincia, ¡Sin travas no hay área! que las trabajadoras de este espacio seamos las travestis y trans que impulsamos y militamos el proyecto de ley en la provincia. Basta de Travesticidios!. Implementación real de la ley Nacional de identidad de género en la provincia.

NOSOTRAS PARAMOS porque las patronales nos impiden el ejercicio de nuestro derecho a amamantar en el horario de trabajo y no se disponen de lugares para poder hacerlo tranquilas. PARAMOS porque seguimos siendo víctimas de acoso sexual laboral, y no se da lugar en el ámbito judicial a las denuncias, restringiéndolas a un asunto privado.

NOSOTRAS PARAMOS porque en este contexto de desocupación las cifras crecen cuando se habla de nosotras. Porque las políticas de ajuste inciden directamente en las posibilidades de una vida libre de opresiones. RECHAZAMOS LA REFORMA LABORAL y exigimos a les legisladores que voten a favor del pueblo.

NOSOTRAS PARAMOS para pedir la reincorporación inmediata de todas nuestras compañeras despedidas, algunas de ellas que se encontraban embarazadas o aún con licencia por maternidad, o por violencia machista.

NOSOTRAS PARAMOS porque los recortes de las políticas públicas significan el recorte de nuestros derechos. La sanción de la Reforma Previsional, que es un saqueo a los jubilados , afecta principalmente a las mujeres, por eso repudiamos a les senadores y diputades nacionales de Entre Ríos que votaron contra nuestras vidas y quienes, junto al gobernador Bordet y a legisladores provinciales avalaron el Pacto Fiscal para sostener un modelo deshumanizado.

NOSOTRAS PARAMOS porque a nivel nacional el 62% del total de jubilaciones somos mujeres, que cobramos 24,5% menos, sólo por ser mujeres. Y también porque somos mujeres el 86% de quienes ingresamos a la moratoria jubilatoria, una política pública de reconocimiento de nuestro trabajo.

NOSOTRAS PARAMOS porque el 99% de quienes administran la AUH también somos las mujeres. En la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos más del 65% del padrón somos mujeres y faltan aún quienes no han accedido a ningún beneficio habiendo trabajado toda su vida en precariedad, de modo informal, o sin remuneración.

NOSOTRAS PARAMOS porque no se implementan jardines lúdico -expresivos para cientos de familias que necesitan dejar a sus hijas e hijos en lugares seguros mientras salen a trabajar. Del mismo modo la falta de estos jardines condiciona la falta de posibilidades para que cientos de personas finalicen sus estudios.

NOSOTRAS PARAMOS para reclamar que la provincia de respuestas al reclamo de las escuelas secundarias para jóvenes y adultos con respecto a la creación de jardines. Exigimos al Municipio de Paraná, responda a la necesidad y al derecho de los jardines.

NOSOTRAS PARAMOS contra la violencia de género, porque no hay políticas integrales que contengan a las víctimas y les permitan seguir con sus vidas y tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda. Necesitamos la sanción de la LEY BRISA YA.

NOSOTRAS PARAMOS para no mendigar más el cobro de la cuota alimentaria que es la defensa y la protección de los derechos que legítimamente les corresponden a nuestres hijes.

NOSOTRAS PARAMOS porque exigimos que se reglamente el régimen de Licencia por violencia de género, para que las trabajadoras que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 3° de la Ley Nacional N° 26485, tengan el derecho a la licencia con percepción íntegra de haberes, pedido realizado ya por el gremio de AGMER y que en la Legislatura local debe tratar urgentemente.

NOSOTRAS PARAMOS porque queremos paritarias libres. Denunciamos el cierre de las escuelas en el Delta, y el recorte al derecho del PROGRESAR y becas estudiantiles se realiza bajo una lógica de meritocracia negándonos el derecho a continuar con nuestros estudios. Seguiremos en la calle defendiendo la Educación pública, gratuita y laica.

NOSOTRAS PARAMOS para exigirle al Intendente Varisco que dé respuestas efectivas a los problemas de falta de agua que sufrimos las vecinas de Paraná, como así también de los cambios en el transporte que nos afecta directamente, ya que seguimos siendo quienes cargamos desigualmente con las tareas reproductivas y de cuidados.

NOSOTRAS PARAMOS porque no existen casas para mujeres en situación de calle en Paraná. Exigimos políticas reales con presupuesto de viviendas.

NOSOTRAS PARAMOS porque NO ES EL DÍA DE LA MUJER, es el DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS. ES EL DÍA QUE NOSOTRAS PARAMOS EL MUNDO.

NOSOTRAS PARAMOS porque el paro es un derecho y es un modo de enfrentar todas las violencias.

NOSOTRAS PARAMOS porque no nos homenajeamos, nosotras nos encontramos para debatir sobre lo que nos pasa, nosotras paramos para denunciar y exigir y nosotras marchamos para que nos vean todas juntas.

NOSOTRAS PARAMOS porque no aceptamos que el Estado machista nos diga qué hacer ese día, rechazamos el disciplinamiento y el amedrentamiento de los “patrones” políticos, laborales y demás varones que no valoran nuestras vidas y nos niegan el ejercicio de derechos.

NOSOTRAS PARAMOS y no cumplimos mandatos: no trabajamos para el sistema, no lavamos platos, no cocinamos, no cuidamos hijes, no lavamos la ropa!

Este 8 de marzo día internacional de las trabajadoras, paramos en los lugares de trabajo, en las plazas, en las casas y en todo el mundo. Y Marchamos.

MARCHAMOS las trabajadoras, las más pobres, las indígenas, las migrantes, las viejas, las más jóvenes, las zapatistas, las mujeres de los pueblos indígenas, las kurdas, las guerrilleras feministas, las de las ollas populares, las educadoras, las artistas.

MARCHAMOS las negras, las refugiadas, las estudiantes, las detenidas, las presas políticas, las criminalizadas, las víctimas de trata y explotación sexual, las madres y las que no queremos ser madres, las mujeres con diversidad funcional y discapacitadas.

MARCHAMOS las amas de casa, las empleadas domésticas, las cuidadoras, las trabajadoras sexuales, las en situación de prostitución, las jubiladas, las pensionadas, las enfermeras, las médicas, las trabajadoras del Estado, las científicas, las estudiantes, las de la economía popular, las luchadoras populares, las sindicalistas, las desocupadas, las precarizadas, las taxistas, y las plomeras: NOSOTRAS PARAMOS en TODO EL MUNDO.

MARCHAMOS para defender el derecho humano a la protesta y denunciar que se persigue con causas penales la lucha legítima de referentes sociales. Exigimos la libertad de MILAGRO SALA, mujer, de los pueblos originarios, luchadora social y popular. Libertad a presas/os políticos.

MARCHAMOS porque exigimos espacios para ser oídas y tomar decisiones sobre las problemáticas que nos afectan. Porque nuestra participación dentro de las estructuras tradicionales de la política, del sindicalismo y en el Estado sigue siendo inequitativa.

MARCHAMOS porque en la Argentina, en el sector sindical las mujeres ocupamos el 18% de los cargos pero pocas veces estamos sentadas en las mesas en donde se discuten salarios o finanzas. Exigimos avanzar en implementar la paridad de representación y decisión en todos los sindicatos.

MARCHAMOS porque en la distribución desiguales de las tareas, sobre todo las del hogar y de los cuidados, significa también menos tiempo disponible para estudiar, formarse o trabajar a tiempo completo, lo que refuerza las demás desigualdades. Esto nos afecta a todas, casi un 30% de nosotras nos vemos forzadas a abandonar los estudios o la búsqueda de empleo remunerado.

MARCHAMOS para denunciar la feminización de la pobreza: de acuerdo al informe del INDEC nosotras somos la mayoría del 10% de la población más pobre del país.

MARCHAMOS para que se garantice y se cumpla con los derechos de educación sexual integral y derechos sexuales y reproductivos, conquistas del movimiento de mujeres que hoy NO se reflejan en los presupuestos y políticas públicas de los gobiernos.

MARCHAMOS por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, gran deuda de la democracia Argentina y una problemática de salud pública, derechos humanos y justicia social. Por séptima vez la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentó el proyecto de ley, exigimos que legisladores ejerzan su responsabilidad pública sin que interfieran sus creencias religiosas y morales.

MARCHAMOS porque los abortos clandestinos nos afectan a las mujeres de la clase trabajadora, de los sectores empobrecidos. La no garantía del aborto seguro y gratuito impacta en nuestra salud y nuestras vidas.

MARCHAMOS porque el aborto en Argentina es legal bajo las causales de salud y violación desde el año 1921. En Entre Ríos se adhirió al protocolo de aborto no punible, exigimos que se garantice su implementación en todos los servicios de salud pública.

MARCHAMOS por la implementación de la educación sexual integral con perspectiva de género. Que se garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva, política a la cual se ha recortado presupuesto desde el gobierno nacional.

MARCHAMOS para exigir la separación de la Iglesia del Estado. BASTA DE FINANCIAMIENTO ECONÓMICO. ESTADO LAICO YA

MARCHAMOS para exigir la EMERGENCIA en VIOLENCIA DE GÉNERO, con la asignación de personal y recursos técnicos y económicos y para abordar de manera integral la problemática.

MARCHAMOS para exigir que el presupuesto municipal para políticas de género de cuenta de las necesidades de las mujeres paranaenses. Que el intendente responda sobre el funcionamiento de las casa de las mujeres en la ciudad.

MARCHAMOS JUNTAS PARA DECIR BASTA DE VIOLENCIA, NI UNA MENOS, VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS

MARCHAMOS porque en Entre Ríos hay feminicidas sueltos en las calles por la impericia en la instrucción de las causas: el feminicidio de Gisela López no tiene aún culpables y no se avanza en la causa para esclarecer el feminicidio de Jéssica Dos Santos. Entre muchos casos en los que se invisibiliza el feminicidio y la causa se caratula para culpar a la víctima.

MARCHAMOS POR QUE NUESTRA LUCHA Y NUESTRA ORGANIZACIÓN HA LOGRADO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL JURY AL JUEZ CARLOS ROSSI.EXIGIMOS SU DESTITUCIÓN

MARCHAMOS porque todos los días desaparece una mujer, lesbiana, trans o travesti, de acuerdo a estadísticas no oficiales, una mujer muere cada 30 horas en nuestro país. BASTA DE FEMICIDIOS, TRASVESTICIDIOS, Y LESBICIDIOS.

MARCHAMOS para denunciar la violencia que sufrimos las tran y travestis en la ciudad por parte de la policía y de violentos. Exigimos justicia por DIANA SACAYAN, víctima de travesticidio.

MARCHAMOS y decimos Basta de violencia hacia las lesbianas. ¡Pepa Gaitán Presente! ¡Absolución para Higui YA! Atacada por lesbiana, presa por defenderse, liberada por la lucha torta-feminista. Abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich hacia el colectivo LGTTTBIQ. Ni una causa más por besarnos, desprocesamiento de la compañera Mariana.

MARCHAMOS porque las trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución estamos expuestas a la violencia institucional y la desprotección laboral. Exigimos la derogación absoluta a nivel nacional de los códigos de faltas y contravenciones, condenan y estigmatizan a las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución.

Marchamos porque no nos callamos mas. Denunciamos las persecuciones y violencias que sufrimos de funcionarios municipales y provinciales garantizadas por una estructura estatal machista y patriarcal ¡Ni una violencia mas!

MARCHAMOS por que exigimos que el sistema judicial haga efectivos los protocolos de actuación frente a los casos de violencia de genero, con intervención inmediata ante nuestras denuncias, para que no seamos revictimizadas por un sistema que sigue respondiendo desde una perspectiva machista. Ni UNA VICTIMA MAS.

Marchamos las Mujeres, Lesbianas, travestís y trans con discapacidad y denunciamos la quita de pensiones por discapacidad por parte del Gobierno Nacional y porque se nos niega nuestro derecho a la autonomía sexual, a la maternidad, al parto respetado y porque vivimos una doble opresión, por ser mujeres, lesbianas, travestís o tras y por nuestra condición de discapacidad.

MARCHAMOS por la soberanía alimentaria, decimos basta de agrotóxicos, y exigimos protección integral para las mujeres que trabajan en el ámbito rural. Si a la agroecología.

En este 8 de marzo, fecha emblema de nuestras luchas como trabajadoras, ejercemos una más la soberanía de nuestros cuerpos en el espacio público y MARCHAMOS TODAS, adhiriendo a los propósitos del Paro Internacional:

MARCHAMOS porque no nos rendimos ante la opresión patriarcal y capitalista.

MARCHAMOS para decir ¡BASTA!

MARCHAMOS porque nuestros cuerpos nos pertenecen.

MARCHAMOS con rebeldía y alegría haciendo la revolución feminista.

