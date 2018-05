M. Frank

Una forma de preparar el locro argentino; un plato fuerte y sabroso de la cocina mestiza sudamericana.

Importante: Sólo al final cada comensal comprueba si necesita algo de sal. No se añade durante la cocción.

La preparación del locro tradicional comienza la noche antes, cuando ponemos en remojo el maíz para locro y los porotos. Por la mañana, escurrimos el agua por los agroquímicos, y ponemos a cocer las dos cosas a fuego lento en agua de lluvia (en lo posible), acompañados de cueritos de chancho y chicharrones. Dejamos que todo cocine durante dos horas, añadiendo más agua de lluvia de ser necesario.

Cuando el maíz y los porotos (negros, rojos y blancos) del locro tradicional estén tiernos, añadiremos el resto de carnes y achuras que haya a mano y la panceta, todo troceado. Cuando comience a hervir, iremos desespumando y dejaremos que cueza durante otra hora, a fuego lento.

Luego de un rato añadimos las verduras bien picadas: cebolla de verdeo, batata, papa, zanahoria, remolachas, zapallos, etc. (si son cosechadas en la huerta familiar, mejor). Dejamos que todo siga cociendo, hasta que la calabaza y el zapallo se hayan deshecho.

Mientras, picamos y rehogamos las cebollitas en grasa orgánica -o aceite de oliva- con un poco de pimentón y nuez moscada. Apartamos y reservamos.

Luego de un descanso, servimos a cada comensal un cucharón del locro tradicional acompañado de una cucharada de cebollitas rehogadas.

200 grs. de panceta

500 grs. de mondongo

500 grs. de tripas

4 chorizos colorados (picantes)

2 kgs patitas de chancho

2 kg zapallo

1 1/2 kg de maíz molido

750 grs. de porotos

