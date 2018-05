Convocatoria sindical y de organizaciones populares frente a la crisis.



Agenda

Jueves 17/5 – Marcha de antorchas por la Universidad Pública

Miércoles 23/5 – Marcha Federal Educativa

Viernes 25/5 – Jornada Nacional “La Patria está en peligro”

Viernes 1/6 – Marcha Federal por Tierra, Techo y Trabajo

Lunes 4/6 – Movilización Ni Una Menos

FUNDAMENTOS

La crisis autogenerada por el gobierno de Mauricio Macri busca hundir nuevamente a la Argentina en el ciclo de endeudamiento externo, enfriamiento de la economía, ajuste permanente y miseria planificada. La pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores y jubilados, los despidos, los aumentos de tarifas a los comercios y Pymes, las dificultades cada día más graves que viven nuestros barrios, el incremento de los niveles de violencia social y represión no son más que la consecuencia de las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional. Estos efectos, lejos de revertirse, se profundizarán en los próximos días con la brutal devaluación y el ajuste que implicaría un acuerdo con el FMI.

Frente a esta realidad donde se intenta acelerar el proceso de empobrecimiento y pérdida de derechos de las mayorías, las organizaciones firmantes decidimos convocarnos y convocar en el camino de la continuidad de las jornadas de lucha de diciembre de 2017, del 21F de 2018 y de las mujeres en la calle el 8M, a una agenda de lucha en común y declararnos en estado de alerta permanente por:

-No al FMI y su plan de ajuste en los salarios, las jubilaciones y políticas sociales

-No al Tarifazo

-No a los despidos y la reforma laboral

-Por paritarias libres con cláusula gatillo

-Acompañamos el reclamo salarial de Camioneros, Estatales, Metrodelegados, Docentes y todos los sectores en discusiones paritarias o en conflicto.

Convocantes

Movimiento 21F, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Corriente Federal de los Trabajadores (CGT), CTEP, Multisectorial contra el Tarifazo (CABA), Frente Milagro Sala, Camioneros, ATE Capital, SUTEBA, UTE, AGTSyP, SITRAJU, Manufactura del Cuero, SOC Curtidores, FEDUBA (CONADU), Federación Gráfica Bonaerense, SADOP, SOMU, SIGURA, Corriente Nacional Agustín Tosco, Corriente Nuestra Patria, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre, MPR Quebracho.

(La Nota digital)

Anuncios