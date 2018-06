Tras muerte de una joven de Urdinarrain, familiares piden investigar “por qué hay tantos casos de cáncer”.



“El 15 de mayo de 2016 mi prima Ailén Rocío Ducret de 16 años se fracturó su fémur izquierdo. Realizando diferentes estudios detectaron un osteosarcoma (tumor) maligno.

Luego de quimioterapia y una larga operación le colocaron una prótesis en su pierna para suplantar su fémur. Desgraciadamente, luego de esto no se pudo evitar una metástasis en los pulmones que a pesar del tratamiento no se pudo combatir.

Este domingo 10 de junio de 2018 el cáncer terminó con su joven vida a pesar de 2 años de larga lucha.

Ella no ha sido la única y en estos últimos años nos enteramos de la muerte de muchos niños y adolescentes. El área de Entre Ríos es la más afectada. Era una chica sana como tantos otros y creo que habría que investigar las causas de por qué hay tantos casos de cáncer. Creo y por información recibida que los agrotóxicos serían la principal causa de tantas muertes injustas.

En medio de tanto dolor necesito tomen conciencia y compartan esta publicación para que la lucha de Ailén no haya sido en vano. Basta de envenenarnos y que sea más fuerte la vida que el poder y el dinero. No a los agrotóxicos y que no siga habiendo más Personitas que sufran esta maldita enfermedad”.

"En medio de tanto dolor necesito tomen conciencia y compartan esta publicación para que la lucha de Ailén no haya sido en vano." sostuvo Andrea Gonzalez, prima de Ailén Ducret.

(La Nota digital)

