¿Quién parará la lluvia?

A pocos kilómetros de Paraná se encuentra el Barrio Los Hornos. Sus familias han vuelto a comer de los basurales. Se cuentan juntos: tienen en total 92 niñxs. El Ruso, papá de tres, dice que hoy es aún peor que en 2001. El hambre actual duele más que el recuerdo. Y el hambre de los hijos es insoportable.

Durante muchos años el Ruso fue empleado ladrillero. Pero los patrones se fueron hace rato y se convirtió en un trabajador sin salario. Como todos los demás. Con sus manos grandes fabricó el ladrillo que el Sindicato llevó al Papa Francisco. Las mismas manos con las que construyó un pequeño horno en las puertas de una casa que no lleva ladrillos porque viven desde siempre bajo amenaza de desalojo. En estas tierras inundables se multiplicaron los hornitos tras la huida patronal: hay 27.

Hace un año, justo después del festejo por el día del ladrillero, el Ruso nos contó que por el parate de 2016, vendió un auto muy viejo. Con esa plata pudo comprar insumos y alquilar otro auto para hacer girar la rueda del mezcladero. Fue una proeza ir contra la corriente para poner en funcionamiento su horno y otros de alrededor. Lo decía orgulloso el año pasado. No imaginaba entonces que sería tan pero tan fugaz el envión de lo único que tenía para desprenderse. No queda más chatarra propia. Ahora los hornos están parados. Perderán también la obra social porque el gobierno nacional anunció la eliminación del derecho al Monotributo Social Agropecuario. No hay más ladrillos ni aparecen otras changas. Como en Santa Elena, como en Concordia, como en toda la provincia y como va ocurriendo en el resto del país.

Este 21 de agosto, no festejaron el Día del Ladrillero. Por primera vez marcharon juntxs, con las banderas del sindicato, hasta la Casa de Gobierno de Entre Ríos, formulando la misma pregunta: “¿quién parará esta lluvia?”

