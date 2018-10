Declaraciones de Ballestena

Ballestena se defendió y explicó su patrimonio.

El senador provincial Aldo Ballestena, dijo en Radio La Voz que irá ante el Fiscal Alfieri a justificar su patrimonio, luego que una publicación periodística advirtiera sobre la posibilidad de que se hubiera enriquecido ilícitamente: “Hay empresas que mencionan, en las que no tengo ninguna participación. Pero todo lo que tengo, está justificado, y así se lo voy a explicar al Fiscal”.

AUDIO

“El jueves pasado veo con mucha preocupación la publicación de Análisis, el viernes se presentó alguien denunciando enriquecimiento ilícito, y ese mismo día fue girada la causa a La Paz. Este lunes estamos notificados para ir a nombrar abogado”.

“Muchas de las cosas que nombra, no las conozco: no soy dueño de empresas constructoras, ni de 600 hectáreas, ni de islas… lo que tengo es con el esfuerzo de mi familia, desde 1985 vengo trabajando como profesional, tengo 300 hectáreas de campo desde el año 1988, con una vida muy austera. Lo que me viene sobrando, lo he invertido, primero, en buscar el reaseguro de mis hijos, para que puedan estudiar el día de mañana. Gracias a Dios, soy una persona muy ordenada, por lo que me puse a disposición de la Justicia. Creo en la Justicia, y estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para esclarecer esto”, puntualizó el senador provincial por La Paz, a Radio La Voz.

Ballestena reconoció haber adquirido “un Mercedes Benz de 60 mil dólares, con la demostración del origen de mi sueldo: 10% con mi sueldo, y el 90% con mi actividad agrícola. Es un auto que está registrado en Entre Ríos, y pago las patentes como cualquier entrerriano más”.

“El Álamo es una empresa que tenía un compadre mío. En el año 2000, salí del padrino del hijo… fue esa nada más la relación que tuve. Nunca tuve acciones ni participación en esa empresa”, añadió el senador. “Por eso puedo salir a defender lo que hago, de lo que vivo”.

“Tampoco tengo injerencia en las licitaciones. Uno solo gestiona las necesidades”.

“En La Paz, ando todo el día en la calle, me dicen que se necesitan aulas, que la escuela se llueve, que se necesita un edificio nuevo para el Colegio Sarmiento. Más que en la gestión, uno no tiene intervención, porque no manejo dinero. Y en ese sentido, también tengo total tranquilidad”.

GANADO

“Tengo un lote de vacas de cría, y alrededor de 100, 120 vacas. En total, deberán ser 500 animales, bien vacunados. Pago ganancias, bienes personales, la jubilación de autónomo. Gracias a Dios uno está muy ordenado en todo lo que es el sistema productivo, que repito, exploto desde 1985”.

“Con toda la documentación que avala esto que digo, me presentaré el lunes ante el Fiscal Alfieri”.

(La Nota digital)

