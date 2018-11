Mi Pago Islero

Eriberto “Coco” Vivas

(3) Medios de locomoción del islero

Sus medios de locomoción y transporte son el caballo y la canoa. De esta última tiene casi siempre dos o tres conforme al número de familia y a la posición económica. La canoa grande, en la actualidad casi todas con motor, es la que utiliza para venir al pueblo y en tiempos de crecientes para trasladar las “pilchas” a las alturas. Cumple además otras funciones, tales como, cargar ovejas y terneros; que en tiempos de grandescrecientes es imposible trasladarlos por medio de arreos.

Estas canoas grandes, son generalmente de cinco a seis metros de eslora, y construidas generalmente con madera de timbó colorado, buena madera, liviana y de la zona, que facilita su desplazamiento con mucho menor esfuerzo.

La otra canoa llamada “nutriera”, es de unos tres metros de eslora. En épocas normales se la utiliza para el cruce de los arroyos, donde hay que desensillar y pasar el caballo a nado. En esta operación, cuando no hay canoa, se utiliza una lona impermeable, rectangular, que atada de las cuatro puntas forma una cavidad donde se puede pasar los recados y las ropas sin mojarse. Volviendo a la utilidad que presta la “nutriera, además de lo ya comentado, se la utiliza en esteros y lagunas, en invierno, para armar trampas a las nutrias, tarea que casi todos los isleros realizan; de ahí el nombre de la misma. Cuando todo está crecido, se la utiliza para recorrer los albardones y “cerros” cuidando el ganado. Claro que no es fácil manejar esta canoa para el que no está acostumbrado, debido a su tamaño, tiene poca estabilidad y es fácil darse varios chapuzones hasta tomarle bien la mano.

Editorial La Ratonera Publicitaria, Rosario, 1990.

Fuente: La Nota digital

