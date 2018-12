Piden audiencia con el Gobernador

Christian Ojeda

“Señor Gobernador! No somos sus enemigos. Cuente con nosotros. Recíbanos!”

El 8 de diciembre en oportunidad de que el gobernador Gustavo Bordet visitase Colón para la apertura de la Temporada de Verano, las Asambleas Ambientales de Colón y la del Barrio Perucho Verna de la Ciudad de San José, procedieron a la entrega de una nota solicitando “una reunión urgente con el gobernador” a los fines de poder “dialogar” y expresar la situación de las asambleas y grupos territoriales integrantes de la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta, en la que se reiteró el “ánimo propositivo del trabajo” que anima a la Coordinadora Provincial.

NOTA ENTREGADA

Colón, 8 de Diciembre de 2018.

Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos

Contador, Gustavo Bordet

De nuestra mayor consideración:

Desde hace meses entendemos necesario poder dialogar con Usted, celebramos y agradecemos la oportunidad que se nos brinda en Colón, de hacerle llegar la presente Solicitud de Audiencia.

Desde la Coordinadora Provincial por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos – Basta es Basta – venimos coordinando acciones por más de un año, articulando con Asambleas y diversos grupos locales que abajo detallamos; realizando un trabajo colectivo, serio, responsable, y propositivo.

No creemos que la contienda judicial en la que estamos atravesados como sociedad nos dé los resultados que como comunidad nos merecemos. Entendemos que estamos en un punto exacto para comenzar a trabajar en forma integral una transición productiva, la situación ambiental, sanitaria, cultural y económica lo amerita!

Muchos de nosotros vivimos y pertenecemos a familias que viven de la producción agrícola – ganadera.

Contamos con proyectos trabajados en las Asambleas, relevamientos de salud, índices de productores y producciones desaparecidas, etc. Avanzamos con el apoyo sólido de técnicos que están implementando en Entre Ríos técnicas Agroecológicas y muchos programas de transición.

El Decreto anunciado no va a modificar la realidad descripta, va a agudizar las disputas en los territorios, por eso le ofrecemos trabajar en forma conjunta con el Estado y poder pensar otras vías productivas rentables para Entre Ríos.

No somos sus enemigos ni tampoco de nuestra provincia. No estamos jugando ni improvisando. Cuente con nosotros. No perdamos la oportunidad de abrir caminos nuevos de articulación y reforzar los lazos comunitarios-

Solicitamos de modo Urgente una Audiencia para poder dialogar sobre estos temas y arribar a una solución que el pueblo de nuestra provincia necesita.

Cordialmente,

Asamblea Ciudadana Ambiental de Colon.

Asamblea No a los Agrotóxicos en San José y Colon (Asamblea del Perucho)-

Asamblea Ambiental de Basavilbaso

Asamblea por la Vida sin Agrotóxicos- Concepción del Uruguay-

Asamblea Vecinal Socioambiental de Pueblo Belgrano

Basta es Basta Villa Elisa

Asociación Hogar Rural Villa Elisa-

Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

Grupo Ambiental Nogoyasero

Campaña Paren de Fumigar las Escuelas

Foro Ecologista de Paraná

Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM litoral)

Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay

Colectivo Fabián Tomasi- Crespo-

Colectivo Me Hago Cargo – Pueblo Belgrano-

Cuidemos nuestro lugar- Colonia Avigdor-

Guardianes de Victoria- Victoria-

Foro ambiental Gualeguay- Gualeguay-

Asamblea por los Pueblos Libres Concordia-

Asamblea por una Vida sin Agrotoxicos- Rosario del Tala-

Vecinos Autoconvocados de San Salvador.

Fuente: La Nota digital

Anuncios