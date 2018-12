Resisten la instalación de una antena para celulares

CLUB (Instituto) = MUERTE se puede leer que escriben las nenas en el asfalto de calle Ovidio Lagos frente al club Instituto. Resulta ser que este club ha decidido instalar una antena que perjudica la salud de los habitantes del barrio.

Los vecinos se autoconvocaron para defenderse, para cuidarse. $200.000 por año es lo que dicen que recibirá el club por poner la antena. Los vecinos se preguntan… ¿cuánto valen nuestras vidas? ¿cuánto vale la vida de los niños?

El club le ha vendido el alma al diablo, en vez de ser un lugar de recreación, deporte, vida sana ha pasado a ser el verdugo del barrio.

Nos hacen falta dirigentes que piensen en nuestra gente, instituciones serias que construyan sociedad, nos hace falta unir la ética con la política.

A modo de detalle, en el radio inferior a 500 metros que es el circulo rojo afectado, hay escuelas y el hogar de niños: Ángeles Custodios.

No hay desarrollo posible si no pensamos en las personas y el ambiente. El desarrollo puramente económico no es viable. Queremos desarrollo sustentable.

Más información Entre Ríos entre Arroyos

Fuente: La Nota digital

Anuncios