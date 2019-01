“La yegua va a trotar y va a ganar en primera vuelta”.

Aníbal Fernández descansa en Pinamar y reclama al peronismo la “unidad hasta que duela”.

a través de “La yegua” — COSTADO NORTE…CUANDO LOS DIARIOS NO LO PUBLICAN…

-¿Está políticamente activo o se retiró?

-Absolutamente activo, pero no tengo necesidad de ir a 400 mil programas. En febrero, marzo, abril, mayo, seguramente estaré yendo a un montón de programas de televisión. No pienso dejar de vivir para la política. Voy a seguir trabajando para lo que quiero. No me interesa ser diputado, mi responsabilidad está en ayudar desde el lugar que pueda, colaborando porque nunca me fui.

