Unidad Ciudadana insiste

M. Cuenca

Tras las negociaciones abiertas entre Urribarri y Bordet, el espacio Unidad Ciudadana que lidera el diputado Solanas, sigue conversando en la periferia peronista. Cabe destacar que el justicialismo ya ha logrado la unidad en La Pampa, Neuquén y San Juan.



En Villaguay, un partido que responde a CFK y se denomina “Unidad de Bases” acordó con el pre-candidato Julio Solanas “trabajar en conjunto por la Gobernación de la provincia de Entre Ríos”.

“En el sindicato SOEVER Villaguay se abordaron temas relativos al armado político electoral provincial y de los distintos departamentos, sobre la base de imprescindibles principios éticos y morales de responsabilidad, honestidad, transparencia y renovación dirigencial, entre otros, surgiendo el compromiso de militar dicho objetivo”.

OTRA BENGALA

En las últimas horas Unidad Ciudadana – Concepción del Uruguay emitió un comunicado oficial:

“Las agrupaciones KIRCHNERISTAS que conformamos Unidad Ciudadana de Concepción del Uruguay, teniendo siempre como referente nacional a la Compañera Cristina Fernández Kirchner, queremos expresar: nuestro apoyo al compañero Julio Solanas como candidato a la gobernación de nuestra provincia de Entre Ríos”.

“Las agrupaciones KIRCHNERISTAS que constituimos Unidad CIUDADANA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, expresamos por medio del presente comunicado, nuestro orgullo de pertenencia y firme convicción, a los postulados políticos e ideológicos del “PROYECTO NACIONAL, POPULAR Y DEMOCRATICO”, que nos dignificó como país soberano frente a toda injerencia extranjera colonial, con irrestricta defensa de los Derechos Humanos, que además entre otros innumerables logros, desendeudó económica y socialmente a la Argentina, reconociendo en su conducción política a la Presidenta mandato cumplido, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Sabemos muy bien nosotros, y muchos que no lo quieren reconocer, de la persecución mediante causas judiciales armadas, con el objetivo primario de afectar el buen nombre de nuestra conductora la ex presidenta Cristina F. de Kirchner, sin descartar la intensión evidente de aplicarle prisión preventiva como mecanismo de proscripción a la brasilera, mecanismo aplicado ya los ex-funcionarios, provocando con ello un fuerte deterioro institucional del país, con lo grave que ello representa, al romper la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano, al que todos, independientemente de toda bandería política, deberíamos defender, ya que en la Argentina volvimos a tener presos políticos-

Somos coherentes y tenemos compromiso político nacional y popular, no defendemos causas por intereses económicos personales, y estamos dispuestos a dar la discusión en el lugar y circunstancia que nos toque, no tenemos nada que ocultar, y sin sentirnos dueño de la verdad absoluta, que no existe, nos sentimos dueños de profundas convicciones a las que no pensamos renunciar, como nos enseño nuestro querido Néstor en aquel memorable discurso de asunción.

C. del Uruguay 14 de enero de 2019”.

Fuente: La Nota digital

