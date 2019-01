Ya estoy escribiendo mi libro!

L. V.

Por fin pude comprarme el ordenador portátil el fin de semana pasado, pasé un día fantástico con mi mejor amigo, me dio un buen consejo, que escriba mejor en el ordenador y no, en papel y lápiz como en la antigua usanza, la verdad es que tenía mucha razón!

a través de Ya estoy escribiendo mi librooo!! — Pensamientos y Reflexiones de una Puta — El Noticiero de Alvarez Galloso

Por fin pude comprarme el ordenador portátil el fin de semana pasado, pasé un día fantástico con mi mejor amigo, me dio un buen consejo, que escriba mejor en el ordenador y no, en papel y lápiz como en la antigua usanza, la verdad es que tenía mucha razón! Pero con tantos pagos no tuve para comprar un ordenador, sigo pagando lo de mi madre y algunas cosas más y ando siempre algo justa.

Me hice la tarjeta del corte inglés y la verdad que me la dieron bastante rápido, le di uso con mi primera compra, me encanta mi nuevo ordenador! Josinweb le va a poner un programa para escribir y también va a ponerme unas cuantas cosas y estoy bastante ilusionada.

Dije que en enero retomaba el libro y voy a escribir mi historia y como es este mundillo, debéis saber cómo es esto y lo que pasamos muchas.

Si me llega para trilogía la hago y voy a editar con punto rojo, me da buenas vibras.

No busco ganarme la vida escribiendo ni creo que lo haga, pero si quiero hacer algo yo sola porque me lo debo, contar una historia real donde he pasado y sufrido mucho como también me he divertido.

Esta es la parte donde me siento muy segura y positiva en lo que hago.

Quiero daros las gracias a todos y todas los que me habéis animado a hacer mi obra y que sepáis que vais a salir todos y os lo voy a dedicar con mucho gusto.

Esto para mí es como un sueño y tal vez cuando lo acabe voy a llorar mucho de la felicidad, porque para mí hacer un libro no es fácil ya que no tengo estudios ninguno, pongo los puntos y comas por intuición, pero ya pensar que voy a llegar hasta ahí para mí es el principio de un gran paso porque después viene otra meta más y quiero seguir mis metas sin dejarlas.

Anuncios