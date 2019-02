M. C.

Dialogamos con el representante del Sindicato de Ladrilleros de Entre Ríos, Federico Feltes. Estuvieron en La Paz y reclaman asistencia inmediata para familias ladrilleras afectadas por las lluvias. Etiqueta #TierraTechoTrabajo.

¿Estuvieron en La Paz?

Hace unas semanas estuvimos en La Paz reunidos con el intendente Bruno Sarubi, en el Marco de la necesidad como sector de articular con la Municipalidad ante los efectos de las incesantes lluvias.

¿Cuáles fueron los planteos más importantes?

En dicha reunión planteamos de forma urgente el mejoramiento de caminos hacia las ladrillerías, la entrega de tierra y la adquisición de herramientas que van a permitir mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

¿Hubo algún compromiso de la Municipalidad?

En ese sentido el Intendente se comprometió en articular soluciones concretas como la compra local de ladrillos, y la obtención de tierra, como así también la entrega de herramientas que son fundamentales para mejorar la unidades productivas.

¿Cómo sigue el trabajo?

Ya van veinte días de aquella reunión, donde en el medio no ha dejado de llover y de inundarse nuestros lugares de trabajo, no atienden el teléfono ni se han vuelto a comunicar, y esto genera un gran descontento con la gestión municipal, ya que no hemos logrado avanzar en las soluciones para el sector.

Mientras tanto nuestros compañeros siguen recibir ningún tipo respuestas y con las mismas dificultades a la hora de producir y vender ladrillos.

¿Pasa lo mismo en el resto de la provincia?

En todo lo que va de enero, hemos realizado recorridas por hornos ladrilleros de distintas localidades y la respuesta municipal fue contundente. Asistiendo a las familias y dejando abierto el diálogo para articular soluciones.

Fuente: La Nota digital

