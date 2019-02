Carlos Camaratta

“Compañeras y compañeros: Ante todo, les agradezco entrañablemente a quienes expresaron la disposición de brindarme su apoyo incondicional. Les quiero informar que he decidido no participar de las elecciones PASO como precandidato a Senador. Ha prevalecido la unidad de nuestro partido. Nos aunaremos al compañero Amilcar Genre Bert, para que nos represente en el Senado, por el departamento La Paz. A no aflojar y pongamos mucha militancia para lograr un triunfo en lo departamental y provincial. ¡Saludos afectuosos y un inmenso abrazo peronista!”

Fuente: La Nota digital

