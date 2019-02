Incumplimiento de fallo judicial

CAUSA CONTRATOS. Concedieron la prisión domiciliaria a dos imputados pero, como no hay tobilleras electrónicas, continúan en la cárcel. AUDIO COMPLETO.

El abogado defensor Leopoldo Cappa explicó en una entrevista a Radio La Voz cómo el Estado Provincial incumple el mandato de la Jueza Carolina Castagno que ordenó la detención domiciliaria de dos imputados, Pérez y Faure.

“Que no haya tobilleras no es una carga que se le debe atribuir a los imputados”, dijo Cappa y además agregó: “Sabiamente, el Juez Mayer, el 24 de diciembre cuando interpusimos un Habeas Corpus, concedió el arresto domiciliario sin custodia (sin garante) y sin tobillera. Ahora se dispuso el arresto con garante y tobillera. Los garantes están, las tobilleras no. El sábado hice una presentación en este sentido: no corresponde atribuir esa carga a los imputados”.

El viernes pasado, la Jueza de Apelaciones rechazó la prisión preventiva en la UP1 luego de la protesta de los abogados defensores que se apoyaron en un fallo del Superior Tribunal de Justicia que cuestiona el uso y abuso de este procedimiento.

El abogado defensor también indicó que en breve se resuelve una queja al Superior Tribunal de Justicia, y que están en espera de la audiencia correspondiente, para lograr la excarcelación de su defendido y el contador Pérez.

EL TUIT

#CausaLesgislaturaEr el Oficial Carlos SALOMON, Jefe de Monitoreo Electrónico, informa que hasta el 28/2 no hay tobilleras. Faure sin domiciliaria — POLO CAPPA (@POLO_CAPPA) 25 de febrero de 2019

Fuente: La Nota digital

Anuncios