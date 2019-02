¿Dónde está la izquierda?

G. S. B.

Alejandro Milocco es Secretario Político del Partido Comunista de Entre Ríos. Nos envió un comentario vía redes sociales luego de leer la nota “En Entre Ríos, la Izquierda lleva dos propuestas”.

El Che decía que la ideología que definía a América era el antimperialismo. La izquierda que no defiende los procesos populares latinoamericanos, aún con las sabidas contradicciones, no pueden llamarse izquierda. No actúan frente al imperio, lo acompañan y alientan.

Los hemos visto aplaudir los golpes a Dilma, las traiciones a Correa, compartir activamente los planes imperialistas contra Maduro, y ser parte del triunfo de Macri con el “Son lo mismo”.

Decir de izquierda pero atentar permanentemente contra procesos de unidad, y tener una política absolutamente ajena o divorciada de las condiciones materiales de existencia de la clase a la que decís representar, tampoco tiene nada de marxista.

Fuente: La Nota digital

