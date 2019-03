Continúa el conflicto municipal en Bovril

“Si esto sigue así, va a explotar”

“Hace dos meses no cobramos un peso, tengo un hijo discapacitado y no tiene ninguna pensión y tengo que mantenerlo. Ya me viene el corte de luz, ya no sé como pedir que me paguen. Debo 700 pesos de luz y me la van a cortar”.

Un trabajador de la Municipalidad de Bovril, en comunicación con Radio La Voz, contó cuál es la situación por la que están atravesando los trabajadores municipales.

HUELGA

“El paro se decretó hoy por 72 horas. Los de la dirigencia de acá se callan todos la boca porque están todos comprados, los concejales no hablan de nosotros, de cómo estamos.”

“Tengo compañeros que les están llegando cartas documento e intimaciones porque no pueden pagar. No sé dónde se gastan la plata que manda la provincia, es impresionante la plata que han recibido y no se ve nada.”

VIVIENDAS

“Estoy viviendo en una vivienda del IAPV y me llegaron 3 cuotas de deuda impaga porque me lo descuentan del sueldo y no lo están pagando. También nos descontaban para ATE, pero ni siquiera estamos inscriptos. Ahora una vecina nos regaló una vaquilla para darle de comer a nuestros hijos, lo negocios no nos dan más fiado porque ellos también están mal. No sé lo que piensa hacer el intendente con los trabajadores.”

EXPLOSIÓN

“Si alguien está escuchando esto le pido una ayuda, porque si esto sigue así va a explotar, se va a volver una locura. Todos conocemos cómo vivía el intendente y como vive ahora, era humilde y ahora está sobrado. Yo lucho por mí y mis compañeros que nos morimos de hambre. El intendente sale a repartir plata por las puertas para hacer campaña, pero para pagarnos a nosotros no tiene”.

Anuncios