Carta Abierta

Sergio Urribarri

Gran victoria en la provincia del Peronismo unido. Mis felicitaciones a Gustavo Bordet, a Laura Stratta, a todos los compañeros y compañeras que este domingo representaron a nuestra fuerza política y a nuestra militancia que entrega cuerpo y alma en cada elección.

El gobierno nacional sufrió otra derrota en una provincia argentina. Triunfó la unidad de hombres y mujeres que queremos que el 10 de diciembre sea el último día del gobierno de Mauricio Macri. En esa unidad del campo nacional y popular venimos trabajando dirigentes de todo el país desde hace más de un año.

Macri, Frigerio, Peña, Carrió, Benedetti y todos los artífices de la destrucción del país y de la tristeza del pueblo, jugaron sucio y no les salió bien. Este resultado muestra el fracaso de la campaña de Cambiemos en la que me atacaron sistemáticamente pese a no haber sido candidato.

Una campaña que no logró ocultar la responsabilidad que tienen los dirigentes provinciales de Cambiemos en el ajuste, los tarifazos, la recesión, la desocupación, el saqueo y el endeudamiento que lleva adelante el gobierno nacional.

Nos duele la angustia de nuestro pueblo. Nos duelen las familias comiendo de la basura y durmiendo en la calle. Nos duelen las obras abandonadas, los comedores abarrotados, la plata para vacunas que no llega, los laburantes que tienen que pedir prestado para hacer frente a los gastos básicos, y los comercios y las pymes que cierran. Nos duelen tantos sueños destruidos.

Estas cosas no sucedían hace tres años. Valoramos el esfuerzo del gobierno provincial para mantener a Entre Ríos a flote, pero vamos por más: por asegurar un gobierno peronista en Entre Ríos y por tener de vuelta en la Casa Rosada gobiernos como los de Néstor y Cristina Fernandez de Kirchner, que garanticen los derechos del pueblo.

Esta victoria es una muestra de que los entrerrianos reconocen las transformaciones realizadas en la última década en la provincia y de que el Peronismo entrerriano unido es imbatible. Este triunfo es sólo el primer capítulo. El pueblo no se equivoca y vamos a ganar democráticamente en junio, agosto y octubre.

Fuente: La Nota digital